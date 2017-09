Als ik dement word, doe dan maar iets in mijn koffie

Een vrouw te midden van symbolen van de eindigheid van het leven. Dat is het tafereel op een tekening in Teylers Museum in Haarlem, rond 1595 gemaakt door Johannes Stradanus (Jan van der Straet). Het bijschrift luidt: ‘De mens moet denken aan het hiernamaals als hij nog gezond is’.

Toen ik dat las, moest ik denken aan wat de artsenfederatie KNMG adviseert aan dementerenden die euthanasie overwegen: ‘Vraag er tijdig om, voordat het te laat is’.

Gelukkig (voor ons, mijn vrouw en mij) heeft de KNMG niet het monopolie op het vaststellen van medische beroepsopvattingen. Er zijn ook artsen met een ruimere zienswijze. Zij zijn wél bereid om de wettelijke mogelijkheid te gebruiken om bij gevorderde dementie euthanasie te verlenen.

Wie in een schriftelijke wilsverklaring meldt euthanasie te wensen in een goed omschreven stadium van dementie (of van een andere aandoening die tot wilsonbekwaamheid kan leiden), omdat hij een lijden aan die ziekte in dat stadium als ondraaglijk beschouwt en dat lijden niet wil meemaken, doet er daarom verstandig aan al vroeg te overleggen met de huisarts. Is deze bereid om, zodra de situatie zich voordoet, uitvoering te geven aan de euthanasiewens zonder nadere bevestiging van de eerder opgemaakte wilsverklaring? Als je huisarts daarop een onbevredigend antwoord geeft, kun je overwegen een andere te zoeken, die wel bereid is euthanasie te verlenen in de situaties die je in je wilsverklaring hebt omschreven. Zelf hebben mijn vrouw en ik ook zo’n overstap gemaakt.

Dit is de beruchte vijf-voor-twaalfproblematiek, een monstrum in de huidige euthanasiepraktijk. Het gevolg van de opvattingen van de KNMG is bijzonder onaantrekkelijk en ook ietwat wreed.

Als de arts niet meer met de patiënt kan communiceren, is de verklaring leidend. Maar veel artsen achten een bevestiging van de doodswens toch noodzakelijk, al is het maar door een hoofdknikje. Voor de wet is zelfs dat minimale signaal niet nodig. Wel dient de arts er rekening mee te houden dat de euthanasie niet mag doorgaan als de (wilsonbekwame) patiënt zelf op het beslissende moment duidelijke tekenen geeft geen levensbeëindiging (meer) te ‘willen’.

Of een arts bij levensbeëindiging op verzoek zorgvuldig heeft gehandeld, beoordelen de Regionale Toetsingscommissies. In hun richtlijnen staat dat een schriftelijke euthanasieverklaring bij gevorderde dementie alleen bruikbaar is als helder is omschreven onder welke omstandigheden de patiënt het lijden aan die ziekte als ondraaglijk beschouwt, zodat de arts kan vaststellen dat de verklaring onmiskenbaar van toepassing is op de ontstane situatie.

De euthanasiewet functioneert niet goed in gevallen van gevorderde dementie. Liever gezegd: de wet biedt weliswaar veel ruimte, maar in de praktijk blijkt het moeilijk artsen bereid te vinden deze ook daadwerkelijk ten volle te gebruiken.

Einddoel

Het einddoel van de euthanasiewet moet volgens mij zijn dat iedereen zelf mag omschrijven in welk stadium van dementie het punt is bereikt: nu is het genoeg geweest. Veel mensen nemen in hun euthanasieverklaring een zinsnede op als: “Ik wil in geen geval dement naar een verpleeghuis; als ik niet meer thuis kan worden verzorgd wil ik euthanasie.” Ook het niet meer herkennen van bepaalde naasten, in het bijzonder de partner, kan dat punt markeren. Andere voorbeelden van ondraaglijk lijden zijn angst, paniek, desoriëntatie, verlies van de regie over het eigen leven, van het vermogen om te communiceren, en van waardigheid.

Voor deze situaties zijn standaardformuleringen in omloop, die in de verklaring kunnen worden opgenomen. Die formuleringen hebben het voordeel dat juridische vergissingen worden vermeden, maar het is noodzakelijk ze aan te vullen met zo concreet mogelijke omschrijvingen, die duidelijk op de individuele situatie van de opsteller van de verklaring betrekking hebben.

De opvatting van de KNMG heeft een wreed gevolg

Euthanasie verlenen bij gevorderde dementie op grond van een schriftelijke wilsverklaring is voor veel artsen geen kwestie van barmhartigheid, maar veeleer van zelfbeschikking van de patiënt. Daarom behoort volgens deze artsen het verlenen van euthanasie bij gevorderde dementie niet tot het medisch handelen; hun opvatting is dat ze over een zo ingrijpende beslissing als het beëindigen van het leven nog met een patiënt moeten kunnen communiceren. Daarom is voor hen de overgang van het stadium waarin euthanasie nog wel kan naar het stadium waarin dat niet meer kan, scherp.

Dat ligt anders voor een jurist, die aan een schriftelijke wilsverklaring in beginsel dezelfde rechtskracht toekent als aan een mondelinge verklaring. Voor hem is die plotselinge cesuur, met vérstrekkende consequenties, willekeurig. De wetgever heeft in dit geval gekozen voor het juridische perspectief, en daar hebben veel artsen het moeilijk mee.

Deze botsende perspectieven zien we bij psychiater en pleitbezorger voor een zelfgekozen levenseinde Boudewijn Chabot, en anderzijds Steven Pleiter, directeur van de Levenseindekliniek. Samen met een paar honderd collega’s heeft Chabot in februari 2017 onder het motto ‘Niet stiekem bij dementie’ een verklaring gepubliceerd tegen het verlenen van euthanasie aan wilsonbekwame patiënten. Maar volgens Steven Pleiter is van stiekeme euthanasie geen sprake als de patiënt in een eerder stadium uitdrukkelijk voor dit scenario heeft gekozen.