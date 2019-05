Als het gaat om #MeToo-kwesties is de doofpot nooit een goed idee

Dat ProDemos als ‘huis voor democratie en rechtsstaat’ zélf niet direct naar de rechter is gestapt toen het intern serieuze meldingen kreeg van misbruik door een medewerker, veroorzaakt de allergrootste barst in haar imago, denkt reputatie-expert Frank Körver. Maandag werd bekend dat een 37-jarige man is ontslagen na meldingen over grensoverschrijdend gedrag. ProDemos had niet direct aangifte gedaan ‘om de slachtoffers te beschermen’.

Enkele anonieme medewerkers zeiden tegen de NOS dat de zaak werd weggemoffeld. Daarop greep Kamervoorzitter Arib in. Er wordt nu onafhankelijk onderzocht hoe ProDemos is omgegaan met de meldingen.

Het veronderstelde misbruik roept de vraag op hoe organisaties moeten omgaan met meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Zij moeten daar in elk geval interne procedures voor inbouwen, die gecontroleerd worden door de Arbeidsinspectie. Een inspectiewoordvoerder wijst op de ‘basisinspectiemodule’ over ‘ongewenste omgangsvormen’. Daarin staat dat organisaties een vertrouwenspersoon en een klachtencommissie moeten hebben en moeten zorgen dat de begeleiding van slachtoffers goed geregeld is. Ook moeten zij gedragsregels actief uitdragen.

Doofpot Maar wat als er écht iets gebeurt? Les één is te allen tijde de schijn van de doofpot tegen te gaan, zegt Körver, partner bij adviesbureau Wepublic. “Als je geen aangifte doet van veronderstelde misdrijven, ontploft dat later in je gezicht. Zeker in een politieke omgeving als Den Haag. Die ligt onder een vergrootglas.” Als bedrijven meldingen krijgen van misbruik of seksuele intimidatie, kunnen zij adviseurs als Körver inschakelen. Uit ervaring weet de reputatie-expert dat het enorm belangrijk is niet te snel te handelen. “Sowieso moet een organisatie signalen van misbruik altijd serieus nemen en nagaan wat er precies is gebeurd. Ik heb weleens meegemaakt dat een beschuldiging van seksuele intimidatie niet bleek te kloppen. Als een beschuldigde ontkent, moet je dat óók serieus nemen.” Als je het stilhoudt, creëer je een onveilige situatie Maar als alle signalen wijzen op misbruik, zoals bij ProDemos, kun je volgens Körver maar één ding doen: aangifte doen en er open over zijn. “Als je het stilhoudt, creëer je een onveilige situatie. Daarnaast kun je er altijd van uitgaan dat het wel naar buiten komt: we leven nu eenmaal in een transparantietijdperk.”

Vlucht naar voren Sommige bedrijven doen het: in #MeToo-kwesties zélf naar buiten treden. Körver noemt dat de ‘vlucht naar voren’, waarbij organisaties ook gelijk duidelijk maken hoe ze dit in de toekomst kunnen aanpakken. “Spijt betuigen en duidelijk maken dat het nooit had mogen gebeuren, zijn stappen op de weg naar reputatieherstel.” Er is geen oplossing die overal past, zegt hij. “Moet een bedrijf met tienduizend medewerkers iets naar buiten brengen via een persbericht als het om een incident in een lokale vestiging gaat?” Of neem de katholieke kerk: daar vond misbruik jarenlang plaats over de hele wereld. “Dat is niet te vergelijken met een bakkerij waar de bakkerszoon zich vergrepen heeft.” Maar wat volgens Körver altijd geldt: “De doofpot is voor niemand goed, niet voor het bedrijf, niet voor de slachtoffers, alleen voor de dader”.

