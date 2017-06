Afgezien van een paar uitschieters in kleur en leeftijd lijken de mensen die net anderhalf uur naar mij geluisterd hebben qua profiel inderdaad op mij of anders wel op een van mijn ouders. Ik kijk nog eens.

Een parochie, zo heb ik mijn publiek nog nooit bekeken.

Een gemeenschap van gelovigen met mij als pastoor.

Op zich geen gekke vergelijking, in de meeste voorstellingen sta ik vroeg of laat zwaaiend met een opgestoken vinger een of ander onrecht aan te kaarten. En dan niet met de ironie waarmee ik dit nu formuleer, maar omdat ik het werkelijk meen.

Er komt geen God aan te pas in mijn parochie, maar wel altijd een heilige overtuiging waarmee ik mijn toeschouwers hoop te besmetten. Bijvoorbeeld de overtuiging dat ons grenssysteem niet deugt, dat systemen mensen vermorzelen of dat we het nieuwkomers veel te moeilijk maken om een plek in onze samenleving te vinden.

Die jongen die dat zei, van die parochie, bedoelde dat als kritiek, maar kijkend naar ‘mijn’ geloofsgemeenschap vraag ik me af of dit niet de ideale parochie is als je hoopt op verandering.

Averechts effect Theaterpubliek is doorgaans hoog opgeleid en kapitaalkrachtig. Dit zijn mensen met een netwerk, een mening en een krantenabonnement. Mensen die, als ze het echt zouden willen, invloed kunnen uitoefenen. Als er zo veel medestanders zijn, waarom blijft het dan bij een buiging en applaus? Ik werd overvallen door iets wat wel vaker inslaat nadat ik een volle zaal streng heb toegesproken over wat er mis is met deze wereld. Als er zo veel medestanders zijn, waarom blijft het dan bij een buiging en een applaus? Wat is er voor nodig om de welwillendheid van deze enthousiaste parochie werkelijk te mobiliseren? Zijn ze juist vanwege hun succes te comfortabel om echt de barricade op te gaan? Is een voorstelling als die van vanavond dan niet meer dan het sussen van gewetensnood? Als dat zo is, heeft activistisch theater dus een averechts effect. Het haalt de angel eruit, stuurt de mensen gelouterd en gerustgesteld naar huis. Ik denk aan de man die mij ooit aanklampte na een voorstelling en voorstelde om meteen met het hele publiek naar Den Haag te marcheren. Hij wilde iets doen, zei hij. Ik keek naar mijn hoge hakken waarmee ik waarschijnlijk het einde van de straat niet zou halen en bestelde een biertje voor hem. Marjolijn van Heemstra is theatermaker en schrijver. Ze onderzoekt hoe ze in de wereld staat sinds ze twee zoons heeft. Reacties naar info@marjolijnvanheemstra.nl

