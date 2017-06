Als enige vrouw met zeven mannen de wereld rond

In oktober gaat Bes van start in de Volvo Ocean Race met team AkzoNobel. Ze hoopt dat haar deelname het oceaanzeilen voor vrouwen op de kaart zet.

Zeven mannen, één vrouw. Lastig omkleden zeker? “Ik doe geen dingen die ik op een vrouwenboot ook niet zou doen. Ik ga daar ook niet poedeltjenaakt rondlopen. Er is gewoon een toilet op de boot, maar je kunt ook over de rand hangen. We zijn allemaal gewoon mensen en respecteren elkaar. Natuurlijk zijn sommige dingen voor mij anders. Als we in de havens zijn en we gaan omkleden, ga ik als enige naar de vrouwenkleedkamer. Verder is het feit dat ik de enige vrouw ben voor mij of het team niet echt een issue. Ik hou me er helemaal niet mee bezig. Iedereen heeft hetzelfde doel: we zijn gewoon aan het racen en willen winnen.” Fysiek hebben mannen een voordeel, maar ik denk dat vrouwen in principe even goed kunnen zeilen Annemieke Bes

Waarom is er maar één vrouw aan boord? “De organisatie heeft voor de komende editie de regels veranderd om gemengde teams aan te moedigen. Op een boot met zeven mannen mogen één of twee vrouwen worden toegevoegd. Voor mij is die kans supergaaf, zeker met de ervaring die de mannen op onze boot hebben. Een volledig mannenteam is ook nog steeds mogelijk, maar dan mogen er maar zeven zeilers mee en dat is bijna niet te doen. Zeven vrouwen en één of twee mannen kan ook, vijf mannen en vijf vrouwen of elf vrouwen.” Tekst loopt door onder de foto. Annemieke Bes in actie bij team AkzoNobel © Team AkzoNobel

Wat wordt jouw rol? “Dat zal per race verschillen en dat zijn we ook nog aan het uitzoeken. Er zijn dit keer verschillende bemanningscombinaties tijdens de etappes mogelijk. Zo kun je de bemanning precies afstemmen op het soort race. Voor de havenraces zul je andere mensen willen inzetten dan tijdens de oversteek van grote oceanen. Met sommige dingen is klein zijn een voordeel en op andere momenten is het prettig om de mannen de krachtdingen te laten doen en de vrouwen te laten sturen. Je moet slim zijn in hoe je het team samenstelt. Ik ben zelf redelijk allround. Soms zal ik de voorzeilen trimmen, dan weer sturen of alles klaarzetten. Fysiek hebben mannen een voordeel, maar ik denk dat vrouwen in principe even goed kunnen zeilen. In het offshore zeilen missen wij alleen nog een stukje ervaring.”

Kan die achterstand door de nieuwe regels worden ingehaald? “Ik denk dat dit een ontzettend goede kans is om meer dames op dit niveau te krijgen. De nieuwe generatie die nog olympisch vaart kan zien dat je als vrouw ook de Volvo Ocean Race kunt winnen. Er deed al twee keer een vrouwenboot mee aan de wedstrijd, maar die viel nooit in de prijzen omdat het oceaanzeilen voor vrouwen nog in de kinderschoenen staat. Er zijn niet zoveel vrouwen die dit doen. Doordat wij nu een kans krijgen om van de beste en meest ervaren zeilers te leren, kan er een inhaalslag gemaakt worden. In het olympisch zeilen zie je al veel gemixte boten, ik hoop dat dit in de toekomst normaal gaat zijn.”

