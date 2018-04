Als de yuppen en de armen samen tafelen

Buurtcentrum De Driehoek in Amsterdam-Noord stroomt vol. Hier, in volkswijk het Blauwe Zand, leeft een op de vier mensen onder de armoedegrens. Veel aanwezigen zijn klanten van de voedselbank, ze staan er wekelijks in de rij. Een deel van het publiek vertegenwoordigt een ander Noord, booming Noord - dat van de Noord/Zuidlijn, biologische marktjes en duur wonen aan het IJ. Je herkent de 'nieuwe Noorderlingen' aan hun hippe brillen.

Waarom oude en nieuwe Noorderlingen hier samenkomen? Nou, om Lenie uit te zwaaien. In de theatervoorstelling 'De koningin van de voedselbank' (ondertitel: 'Samen koken, eten & een voorstelling') wordt ze in het zonnetje gezet. Lenie 'liep' jaren zelf bij de voedselbank en werkte er als vrijwilligster. Vanavond draagt ze de scepter over aan Joop, die eindelijk uit de schuldsanering is. Dat moet worden gevierd met lekker eten.

In Noord wonen straks de rijkste en de armste mensen naast elkaar, zonder dat hun levens kruisen Saskia Huybrechtse, initiatiefnemer en regisseur

Lenie speelt zichzelf in de voorstelling. Althans, ze neemt niet écht afscheid, ze blijft in De Driehoek elke week Hollandse pot koken van voedselbankingrediënten. Ze wordt bijgestaan door zes mede-oud-Noorderlingen, (ex-)voedselbankklanten die hun verhaal vertellen, vergezeld door professionele acteurs, onder wie Rogier Schippers die Joop speelt.

Het publiek neemt plaats aan tafels, volgens tafelschikking, je zit tussen mensen die je niet kent. We krijgen zo te eten, maar eerst samen de piepers jassen, afkomstig uit de buurtnatuurtuin. En dan komen de verhalen los, uit het leven gegrepen.

Schaamte Lenie (65) kwam in de schuldsanering vanwege de uitvaart van haar man, het kostte haar vijf jaar om eruit te komen. De schaamte was het ergst, vertelt ze. Buurtgenoot Anna (71) kreeg via de voedselbank een tafelijskastje, daar spaart ze nu toetjes in. Toen ze laatst viel met de fiets en omstanders 112 wilden bellen, wist ze niet hoe snel ze moest wegkomen. Stel je voor: met een ambulanceritje zou haar eigen bijdrage erdoorheen zijn gegaan. Tekst loopt door onder de foto Beeld uit 'De koningin van de voedselbank', waarin buurtbewoners van diverse pluimage elkaar ontmoeten door met elkaar te eten. © Jonna Bruinsma Schokkende, maar ook aandoenlijke verhalen van alle amateurspelers volgen, aan elkaar gepraat door hun professionele collega's. De rode draad is eten. Nasi uit blik? Best lekker, vooral goedkoop. Beschuit haal je voor 29 cent bij supermarkt Dirk van den Broek. Het wordt verteld met Amsterdamse kwinkslagen. Tussendoor is er vegetarisch eten: knolselderijsoep, hutspot van zoete aardappelen. Heerlijk, vindt Anne. Vroeger at ze thuis panharing, die kwam opoe brengen. Ze zaten op de grond, er was geen geld voor meubeltjes. Maar ze hadden het gezellig.

Saamhorigheid Ook Lenie mist de saamhorigheid, vertelt ze. Vroeger kwam een buurvrouw sinaasappels brengen als ze zwanger was. En nu? Als een huis vrijkomt 'op' Blauwe Zand, dan wordt de huur verdubbeld. "Er komen alleen nog maar yuppen en geitenwollensokken de wijk in. En die zie je nooit, die werken alleen maar." Eten verbindt, dacht initiatiefnemer en regisseur Saskia Huybrechtse. Als 'nieuwe Noorderling' en vrijwilliger bij de voedselbank werd ze geraakt door de verhalen die ze er hoorde. "Met de komst van dure appartementen, expats en koffietentjes wordt het verschil arm-rijk schrijnender. In Noord wonen straks de rijkste en de armste mensen naast elkaar, zonder dat hun levens kruisen. Met deze voorstelling stuur ik aan op een ontmoeting." Tekst loopt door onder de foto Beeld uit 'De koningin van de voedselbank', waarin buurtbewoners van diverse pluimage elkaar ontmoeten door met elkaar te eten. © Jonna Bruinsma Nieuwe Noorderling en vrijwilliger Marie-Claire (actrice Daphne Gakes) neemt het woord: waarom is er aan het einde van de dag geen koek en chips over, terwijl de groente is blijven liggen? Doorbreek de vicieuze cirkel van lamlendigheid, wil Marie-Claire maar zeggen. Niet dat ze zelf gelukkig is in haar appartement aan het water, terwijl haar man in Shanghai start-ups financiert. Zij kan de 'Noordse' saamhorig- en gezelligheid goed gebruiken.