Als de massa roept, volgt de adverteerder vanzelf

'Politieke correctheid houdt de islamitische verkrachtingscultuur in stand'. 'Anticonceptie maakt vrouwen gek en onaantrekkelijk'. En: 'De oplossing voor online pesterijen is simpel: vrouwen moeten uitloggen'. Het zijn zomaar wat artikelen van de Amerikaanse, extreem-rechtse nieuwssite BreitBart News. Fout, smakeloos, onder de gordel zelfs. Maar impopulair? Integendeel, met 45 miljoen trouwe lezers. Tegen de wet? Niet per se.

Toch kostten die seksistische en discriminerende uitlatingen de site in de afgelopen negen maanden zo'n 2600 adverteerders. Ook de vooraanstaande Amerikaanse nieuwszender Fox News zag de hoeveelheid advertenties slinken toen breed in de media werd uitgemeten dat 'anchorman' Bill O'Reilly zich schuldig had gemaakt aan seksuele intimidatie. Zijn programma verloor zestig adverteerders, hijzelf zijn baan. En de Nederlandse blog GeenStijl - die zijn reaguurders opriep te omschrijven hoe ze Volkskrant-columnist Loes Reijmer 'zouden doen' - had dit jaar eveneens te maken met afhakende adverteerders.

Kwamen al die adverteerders plots tot moralistisch zelfinzicht? Ach nee, zegt internetexpert Danny Mekic'. "Een adverteerder denkt vooral: waar kan ik het beste mijn geld uitgeven om zoveel mogelijk mensen van mijn doelgroep te bereiken? Als dat GeenStijl is, dan adverteert hij ook gerust op die site." Dat in mei een aantal adverteerders ineens toch niet gecharmeerd was van GeenStijls capriolen, komt door de druk van een nieuw soort burgerinitiatief, zegt Mekic'.

Hij vergelijkt het met de jaren vijftig. Was je het toen als burger ergens niet mee eens, dan moest je flyeren of informatieavonden organiseren, in de hoop voldoende medestanders op de been te krijgen voor bijvoorbeeld een protestmars. Maar met Twitter, Facebook en YouTube is de aandacht voor een onderwerp zo gegenereerd. Zijn we anno 2017 ergens boos over, dan 'liken' we het bericht van een medestander, delen het of roepen iets over de botterikken waar we tegen ageren. De ingrediënten voor een geslaagde online protestmars volgens Mekic': een heetgebakerd actueel gespreksonderwerp, een verongelijkte sociale mediagebruiker met al dan niet wat invloed en een hoop medestanders.

Een goed voorbeeld is de actie van de Sleeping Giants. In november vorig jaar was dit een naam die voor niets meer stond dan een net gestart twitteraccount met enkel een glasheldere profielomschrijving: 'We proberen racistische en seksistische media te stoppen door hun advertentiegeld weg te nemen'. Nul volgers, nul bekendheid. Inmiddels volgen ruim 100.000 twitteraars de Giants, hebben ze accounts in andere delen van de wereld en zijn zij de reden dat het Trump steunende Breitbart News op de rand van faillissement balanceert. Mekic': "Hoe groot de groep is, is niet doorslaggevend. Het gaat om hoeveel kabaal ze maakt en hoe groot de impact daarvan is. Grote kans dat een adverteerder na veel negatieve publiciteit tegen een omstreden site of programma zegt: 'We kappen ermee'."

Tijdens dat stennis trappen ziet de online burgerbeweging het als haar taak bedrijven van hun internetnaïviteit te bevrijden. 'Veel bedrijven weten niet eens dat hun advertentie op deze omstreden sites geplaatst worden. Het is tijd om ze dat te vertellen', zeggen de Sleeping Giants.

Wisten bedrijven waar hun advertenties terechtkwamen dan had de banner van de Efteling nooit naast een blo­te­bil­len­fo­to op GeenStijl gestaan

"Veel organisaties zijn erg geschrokken", aldus NRC-columnist Rosanne Hertzberger nadat ze had opgeroepen tot een advertentieboycot van GeenStijl. Wisten bedrijven waar hun advertenties terechtkwamen dan had de banner van de Efteling nooit naast een blotebillenfoto op GeenStijl gestaan, veronderstelde ze.