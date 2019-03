Als de kinderen uit huis zijn, komt de puppy erin

Natuurlijk zijn we welkom, appt onze vriend. Wat later die ochtend gaat de voordeur langzaam open. Hij wenkt mijn vrouw en mij welwillend lachend binnen. Kleine oogjes van te weinig slaap heeft hij. Tja, zo gaat dat. We lopen door naar de woonkamer, onwillekeurig een beetje op onze tenen om geen huisvredebreuk te veroorzaken bij dit prille geluk.

We betuigen onze liefde voor het kleine wondertje voor ons: een bolletje dat ligt te slapen op de vloer. Gelukkig geen dilemma zoals bij de mensenversie van de kraamvisite – ‘zeggen we leuke baby of mooie baby?’ – Nora is om op te vreten.

“Willen jullie beschuit met muisjes?” Die kans laten we ons niet ontnemen: de tijd dat kraamvisites aan de orde van de dag waren, ligt ver achter ons. Onze kinderen hebben het nest verlaten of staan op het punt dat te doen. Datzelfde geldt voor het kroost van onze vriend. Dat wil zeggen, sinds gisteren is er gezinsuitbreiding. Tweede leg, maar dan anders. Na een periode van ongeduldig dagen aftellen, is ze er dan: de acht weken oude Nora, kruising tussen een Stabij en een Münsterlander.

Een half uur later – mijn oog valt intussen op de hondentandpasta op tafel – maken we aanstalten om op te stappen. We kennen de mores bij kraamvisite: niet te lang blijven hangen, te vermoeiend voor de betrokkenen. “Sterkte vannacht”, zeg ik. Mijn vriend haalt zijn schouders op. Dat heb je er natuurlijk voor over. Je krijgt er zoveel voor terug.

“En kijk, hier zie je hoe ze haar eerste brokjes eet”, zegt mijn vriend even later als hij door de eerste filmpjes op zijn smartphone scrollt. Intussen laat Nora een plasje lopen op de rand van het Perzisch tapijt.

Als een baby in onze armen

Ik geef toe: we spreken hem soms toe in met bloemetjes versierde zinnetjes zoals we dat vroeger met onze kinderen deden toen die nog klein waren. (“Heb jij lekker buiten gelopen jongetje?”). En af en toe – hij laat dat verbazingwekkend genoeg nog spinnend over zich heen komen – houden we hem als een baby in onze armen.

Pup Simba. © Natasja Noordervliet

Wat is er aan de hand? Wat bezielt ons? Compensatiegedrag omdat nakroost is verdwenen, zit er nog iets van een flintertje zorghormoon? Als je googelt op ‘puppyverlof’ levert dat een aardige oogst op. In Engeland al meer in zwang naar het schijnt, maar bij ons niet in de wet en ook niet in cao’s geregeld. De discussie online spitst zich toe op de vraag of de werkgever voor de vrije dagen moet opdraaien bij het overlijden van ons huisdier. Betaald verlof voor de roze wolk waarop verse huisdierpapa’s en -mama’s zitten, lijkt voorlopig nog een stap te ver.

We houden vooral huisdieren die ons aan baby’s doen denken: honden en katten met grote ogen en piepende geluiden Maarten Reesink, docent Animal Studies aan de Universiteit van Amsterdam

Maarten Reesink, docent Animal Studies aan de Universiteit van Amsterdam, stelt dat we vooral huisdieren houden die ons aan baby’s doen denken: honden en katten met hun grote ogen en piepende geluiden. En dat we vervolgens ons eigen gedrag in dat van hen projecteren. ‘Mijn hond begrijpt mij helemaal.’ IJdele hoop, een illusie, volgens Reesink.

Dieren lijken meer op ons dan we ons tot voor kort konden voorstellen. Dat schrijft de Duitse auteur en gedragsbioloog Norbert Sachser in zijn onlangs verschenen boek ‘De mens in het dier’, al uitgeroepen tot Der Spiegel-bestseller.