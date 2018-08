Allochtone mbo'er zoekt zich suf naar een stage

De zoektocht naar een stageplek verloopt voor mbo-studenten met een niet-westerse migratieachtergrond nog steeds een stuk hobbeliger dan voor anderen. Het wordt tijd dat scholen hierin hun verantwoordelijkheid nemen, zegt Eva Klooster, als onderzoeker verbonden aan het Verwey-Jonkerinstituut.

Bijna 9 procent van de studenten met een niet-westerse achtergrond moet tien keer of vaker solliciteren om een stageplek te bemachtigen, tegenover 3 procent van hun medestudenten.

In één keer een stage vinden lukt 68 procent van de mbo'ers met een westerse achtergrond. Bij de mbo'ers met een niet-westerse migratieachtergrond ligt dat percentage op 48 procent. Dat blijkt uit nieuwe gegevens die het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt in opdracht van het ministerie van onderwijs naar buiten bracht. De cijfers werden verkregen aan de hand van enquêtes onder 26.000 afgestudeerde mbo'ers.

Scholen Werkgevers met de vinger wijzen is één, maar het begint bij de scholen, vindt Klooster. In opdracht van het ministerie van sociale zaken struint ze scholen af om het probleem onder de aandacht te brengen. Die bewustwording moet resulteren in concreet beleid rond discriminatie. Onderwijsinstellingen kunnen volgens Klooster een sleutelrol vervullen. "Het begint bij hun verantwoordelijkheid. Vooral daar valt nog veel winst op te halen. Natuurlijk zal geen enkele school weerspreken tegen discriminatie te zijn, maar slechts weinig scholen hebben dat effectief op papier staan. Er ligt geen vast draaiboek voor een situatie waarin sprake is van discriminatie. Of het nu in de klas of bij werkgevers gebeurt, het zou heel helder beschreven moeten worden in plannen en vastgelegd in beleid. Nu blijft de vraag 'wat nu?' vaak beperkt tot individuele beslissingen. Dat zou niet mogen." © Sander Soewargana Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven 'kan en wil discriminatie niet accepteren', en wil er werk van maken. Ze wijst vooral naar de werkgevers. Zo wil ze hen trainingen aanbieden waarin ze leren sollicitanten vrij van vooroordelen te selecteren. Het ministerie hoopt met honderden bedrijfsbezoeken waar studenten en bedrijven elkaar kunnen leren kennen soelaas te bieden. Ook wil ze de zichtbaarheid van het meldpunt stagediscriminatie vergroten, dat vorige zomer is opgestart.

Kleiner aanbod Werkgeversorganisaties MKB Nederland en VNO-NCW stelden de discriminatie in een verklaring 'onacceptabel' te vinden, maar voegden er in een adem aan toe dat te makkelijk naar de werkgevers wordt gekeken. Ze zien verschillende oorzaken voor het probleem. Jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond, zo zeggen de organisaties, kiezen relatief vaker voor studies met minder goed perspectief op werk, zoals economisch-administratieve opleidingen. Dat leidt tot een kleiner aanbod van stageplekken, waardoor sprake is van meer sollicitatiepogingen. Volgens de werkgeversorganisaties speelt ook het ontbreken van een netwerk en de lagere bereidheid tot het inroepen van hulp mee bij hun zoektocht. "Maar", zegt een woordvoerder van het ministerie, "het verschil is zo groot dat je dat niet zomaar kan afschuiven op de student." "Het klopt dat discriminatie niet de enige reden is voor het moeilijk vinden van een stageplaats, maar het het speelt wel een belangrijke rol", zegt onderzoeker Klooster. "Het netwerk dat je hebt, de regio waar je woont, de opleiding die je volgt: er spelen altijd meerdere factoren. Toch is discriminatie een heel belangrijke oorzaak. Dat kan je niet wegpoetsen door te wijzen op de andere factoren. Dat gebeurt vaak in deze discussie. Ook wordt snel in twijfel getrokken of de jongeren wel goede kandidaten zijn. Terwijl keer op keer bewezen wordt dat dezelfde brief anders wordt beoordeeld als die door 'Mohammed' of 'Fatima' is ondertekend. Ze worden, bewust of onbewust, minder snel uit de stapel gepikt."

Oud zeer Eén zaligmakende oplossing is er niet, erkent Klooster. "Als het gaat over de aanpak van vooroordelen worden allerlei zaken uitgeprobeerd, maar is niets helemaal bewezen effectief. Dat is het verdrietige aan dit onderwerp." Discriminatie van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond op de arbeidsmarkt is oud zeer. De cijfers van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt tonen weinig verbetering ten opzichte van vergelijkbaar onderzoek uit 2014. Ondanks de goede bedoelingen en maatregelen blijkt het probleem lastig aan te pakken. Een woordvoerder van het ministerie zegt desgevraagd: "Natuurlijk gaan we niet alle problemen de wereld uit helpen, maar we doen er wel wat aan."

