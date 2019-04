Alleenstaande en lesbische vrouwen krijgen kunstmatige inseminatie ook na dit jaar vergoed

Eerder dit jaar liet minister Bruno Bruins van medische zorg weten dat de behandeling voor deze groepen niet meer onder de basisverzekering zou vallen. Er was geen sprake van medische noodzaak, meende het kabinet. Daarmee volgde die het oordeel van het Zorginstituut, dat adviseert welke behandelingen in het basispakket thuishoren. Het Zorginstituut redeneerde dat er voor vrouwen die geen vrije toegang hebben tot sperma geen medische indicatie is. Met die vrouwen zelf is immers niets mis.

D66 en de PvdA waren het daar niet mee eens en ook maatschappelijk was er weerstand. Een petitie tegen het voornemen om lesbische stellen en alleenstaande vrouwen voortaan uit te sluiten, werd meer dan 90.000 keer ondertekend. Belangenorganisatie COC Nederland sprak van indirecte discriminatie.

Bruins kwam daarop tot een tijdelijke oplossing met verzekeraars: dit jaar zouden die de behandeling voor lesbische of alleenstaande vrouwen alsnog vergoeden. En de minister beloofde op zoek te gaan naar een definitieve oplossing. Die is er nu. Om de behandeling te blijven vergoeden, trekt het kabinet in eerste instantie 1 miljoen euro uit. Dat loopt op naar 5 miljoen euro structureel.

