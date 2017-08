Alleen in een nieuwe klas, hoe komt mijn kind daar overheen?

Een moeder kampt met een zesjarige die verder moet zonder haar beste vriendinnetje, met wie ze tot nu alles samen deed. Een vader merkt dat zijn zoon opziet tegen de middelbare school nu hij vanwege niveauverschillen bij geen enkele vriend of bekende is ingedeeld. Hoe erg is dit? En kunnen deze ouders iets doen?

Ontwikkelingspsychologe en onderzoeker in Leiden Berna Güroglu had het zelf ook eens aan de hand: bij haar dochter van vijfeneenhalf kon ze kiezen: naar een nieuwe groep zonder vrienden, of nog een jaar blijven in de vertrouwde groep. Ze had er best moeite mee. "Je denkt als ouder al snel dat zoiets heel moeilijk is voor je kind."

Güroglu heeft veel onderzoek gedaan naar vriendschappen onder kinderen. Ze zijn essentieel. Vrienden versterken het zelfvertrouwen en maken dat kinderen zich goed ontwikkelen. "Je leert bijvoorbeeld rekening houden met anderen en omgaan met ruzies."

Maar ze weet ook dat vriendschappen in het begin veelal door ouders worden gestuurd. Omdat zij elkaar al kennen of dezelfde waarden delen. Kinderen die van jongs af aan elkaars beste vriend blijven, behoren tot een minderheid. "Voor jonge kinderen is vooral belangrijk of ze samen leuk kunnen spelen. Pas bij elf, twaalf jaar wordt de band exclusiever en gaat tellen of de interesses overeen komen."

Iedereen moet een keer naast dat drukke kind zitten, of naast die pestkop

Op jonge leeftijd maken de meeste kinderen makkelijk nieuwe vrienden. Güroglu heeft haar gevoel uiteindelijk opzij geschoven. "Ik merkte dat ik er meer mee zat dan mijn dochter."

Dus als deze ouders vragen wat ze kunnen doen? Niet dramatiseren. "Kinderen gaan snel mee in jouw emoties. Dat betekent niet dat je moet doen of het niks is. Je kunt best hun angst voor de nieuwe situatie erkennen, maar geef ook aan dat het vast goed komt. Dat helpt hen ermee om te gaan."

Het is goed om met je kind over gevoelens te praten. Daarmee leert het zich beter in anderen verplaatsen en dat helpt bij het aangaan van vriendschappen. Met name wederkerigheid is waardevol, zegt Güroglu. "Vertrouwen teruggeven, luisteren, ook eens iets doen dat de ander leuk vindt. Voor sommige vriendschappen spreekt dat vanzelf, maar het is ook iets dat je kunt leren."

Leren om nieuwe vrienden te maken Nathalie van Thiel is leerkracht in het basisonderwijs en moeder van vier. Ze heeft veel klassenindelingen uitgevoerd en kent de verhalen van kinderen die heel verdrietig thuiskomen. Van Thiel denkt dat een scheiding gevoeliger ligt bij jonge kinderen. "Voor de onderbouw vraag ik me wel af of al die herverdelingen nodig zijn. Hou het liever gezellig en vertrouwd." Toen hij eenmaal naar de brugklas ging, kende hij ook niemand, maar hij zag er niet tegenop Tegelijk geeft ze aan dat school met veel zaken rekening moet houden: een goede mix van jongens en meisjes, niet te veel leerlingen bij elkaar die aandacht nodig hebben of gedragsproblemen vertonen. Bovendien is het niet gezegd dat de combi's die voor ouders ideaal lijken, dat in de klas ook zijn. "Leerkrachten kunnen daar een iets andere kijk op hebben", zegt ze subtiel. "Wij zien kinderen in verschillende situaties. Als er twee happy zijn, is het natuurlijk prima. Er bestaan prachtige vriendschappen, maar het is niet altijd gelijkwaardig. Altijd maar samenwerken, altijd maar samen zijn; dat kan ook verstikkend werken." Ze vindt dat kinderen moeten leren om nieuwe vrienden te maken. In haar eigen klassen veranderde ze de opstelling regelmatig. "Iedereen moet een keer naast dat drukke kind zitten, of naast die pestkop. Leren omgaan met verschillende klasgenoten." Ook haar eigen dochters en zoons hebben ervaring met ongewenste wisselingen. "Bij mijn jongste zelfs drie keer achter elkaar! Ik was daar best boos over, maar achteraf kan ik zeggen dat het goed heeft gewerkt. Het heeft hem sterker gemaakt. Kinderen worden er socialer van. Toen hij eenmaal naar de brugklas ging, kende hij ook niemand, maar hij zag er niet tegenop."

De bruglas is zo eng nog niet Volgens Van Thiel hoeven ouders zich niet veel zorgen te maken over de brugklas. "Ik heb er inmiddels vier doorheen geloodst. Elke leerling begint daar een nieuw leven en er zijn veel activiteiten om elkaar te leren kennen." Wat betreft de basisschool zegt ze: "Praat er met de leerkracht over. Als je aangeeft dat je je zorgen maakt, kan die zoon of dochter extra in de gaten houden en aan iemand koppelen." Ouders kunnen zowel oude als nieuwe vriendschappen ondersteunen, zegt Güroglu. "Ik ken een jongen die zijn verjaardag twee keer mocht vieren, een keer met de oude vrienden en na een half jaar nog eens met de nieuwe klasgenoten. En als kinderen elkaar echt goed liggen, dan blijft een vriendschap ook buiten school wel overeind."

