Alle scholieren in New York krijgen verplicht een vaccinatie tegen mazelen, ongeacht religie

De maatregel is onmiddellijk van kracht. Ongevaccineerde scholieren krijgen nog wel dertig dagen de tijd om aan te tonen dat ze een eerste dosis van de vaccinatie hebben gekregen. Anders zal hen de toegang tot school worden geweigerd. In het schooljaar 2017-2018 kregen in de staat New York ruim 26.000 minderjarigen een vrijstelling van de verplichte vaccinatie voor schoolgaande kinderen om religieuze redenen.

Lees verder na de advertentie

Nadat de wet was aangenomen werd er gescholden en geschreeuwd en moest de vergadering even worden geschorst

De maatregel komt na een recente uitbraak, met het New Yorkse stadsdeel Brooklyn als epicentrum. De burgemeester van New York, Bill de Blasio, kondigde in april al de noodtoestand af voor een deel van die wijk. Daar wonen veel mensen uit de orthodox-joodse gemeenschap die relatief veel niet-gevaccineerden telt. In het stadsdeel zijn sinds het najaar al honderden gevallen van de mazelen ontdekt.

Huidige uitbraak Het probleem speelt niet alleen in New York. De huidige uitbraak heeft zich al over 28 staten verspreid, in totaal is sprake van duizend gevallen, het hoogste aantal sinds een grote uitbraak begin jaren negentig. Destijds waren er 2000 gevallen. In een paar staten zoals Californië, West-Virginia, Mississippi en Maine, mag vaccinatie vanwege religieuze redenen al niet meer worden geweigerd. Daar komt nu dus ook New York bij. Na het ondertekenen van de nieuwe wet benadrukte gouverneur Andrew Cuomo dat de volksgezondheid en de bescherming van mensen die om medische reden niet kunnen worden ingeënt zwaarder weegt dan religieuze vrijheid. “Ik begrijp het belang van vrijheid van religie en ik heb geluisterd naar de theorie van de anti-vaxxers, maar ik geloof dat beide argumenten ondergeschikt zijn aan het risico voor de volksgezondheid.” Sommige ouders weigeren de vaccinatie niet uit religieuze overtuiging maar omdat ze vrezen dat de inenting de gezondheid van hun kind kan schaden.

Hoogoplopende emoties De wet kwam niet zonder slag of stoot door de senaat. Bij de stemming liepen de emoties zowel bij de volksvertegenwoordigers als op de publieke tribune hoog op. Zo riep een afgevaardigde van Long Island, de Republikein Michael Montesano, volgens de New York Times dat “de individuele ouder het fundamentele recht moet hebben te beslissen wat er gebeurt met zijn of haar kind”. Democraat Jeffrey Dinowitz verdedigde zijn ja-stem door te wijzen op ‘de miljoenen levens die gered zijn door vaccinatie’. Ondertussen roerden activisten zich, enkelen waren met baby’s op de arm naar de sentaarszitting gekomen. Zij spoorden de volksvertegenwoordigers vanaf de publieke tribune aan om tegen te stemmen. Nadat de wet was aangenomen werd er gescholden en geschreeuwd en moest de vergadering even worden geschorst. De American Medical Association, de grootste vereniging van artsen, wil dat er nog meer maatregelen worden getroffen om de mazelenepidemie het hoofd te bieden. Zij wil onder meer staten steunen die van plan zijn wetten aan te nemen die minderjarigen in staat stellen zich te laten inenten, ook als ze geen goedkeuring van hun ouders hebben.

Lees ook: