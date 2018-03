Alle schaatstips op een rij: zo kom je beslagen ten ijs

Windwakken, sneeuw en scheuren: Lees verder na de advertentie Waar moeten schaatsers op letten? Op kleurveranderingen, randen en scheuren in het ijs. Die kan iets zeggen over de kwaliteit van het ijs. Zo is een windwak is te herkennen aan de ijsranden met een geelwitte kleur. Wakken kunnen na een tijd weer dichtvriezen maar op die plekken blijft het ijs vaak dunner. Scheuren in het ijs zijn ook gevaarlijk, een schaats kan daarin vast komen te zitten. Het advies: probeer dwars over een scheur heen te schaatsen. Pas ook op bij bruggen, riet, vogels, waterplanten en laaghangende takken. Schaatsen als er sneeuw ligt wordt afgeraden omdat wakken dan niet goed zichtbaar zijn.

Moet je in een groep schaatsen? Het is belangrijk nooit alleen het ijs op te gaan. Ga minimaal met z'n tweeën en het liefst met een groepje. Eenmaal op de ijzers is het belangrijk niet allemaal bij elkaar op een plek te gaan staan en niet naast elkaar maar achter elkaar te schaatsen. Tussen een schaatser en zijn voorganger moet ongeveer tien meter zitten. Die afstand, zo is gebleken, geeft schaatsers genoeg tijd om vaart te minderen of uit te wijken als er iets gebeurt.

En als je toch in een wak rijdt? Het is de nachtmerrie van iedere schaatser: onder het ijs terechtkomen. Gebeurt het toch, dan is het belangrijk naar het donker toe te zwemmen. Tenzij je eerder hebt gezien dat er veel sneeuw op het ijs ligt: in dat geval zwem je juist naar het lichtere deel toe. Door een ijspriem en een stuk touw te gebruiken, kun je jezelf uit een wak trekken. Daarmee kun je ook een ander helpen die door het ijs is gezakt. Met een fluitje kun je in een noodgeval laten weten waar je bent, en om hulp vragen.

Wat trek je aan, wat neem je mee? Om warm te blijven is het belangrijk veel lagen te dragen, en winddichte kleding. Om je huid te beschermen wordt waterdichte vaseline aangeraden, maar een bivakmuts kan ook helpen. En zet een helm op. Die moet beschermen bij een val op het ijs. De helm moet stevig genoeg zijn om een klap van een schaatsijzer op te vangen. Behalve de juiste kleding zijn een touw, een ijspriem en een fluitje belangrijk voor als iemand door het ijs zakt. Een ijsstok kan aangeven hoe dik het ijs is. Verder advies: neem droge kleding, isolatiefolie en een mobiele telefoon in mee in een waterdicht vakje van een rugtas.

'De mooiste plekken houd ik natuurlijk voor mezelf' Aan schaatsen komt Erik Ekkel (55) haast niet meer toe sinds hij tien jaar terug natuurijs.ekkel.com begon. Op die site houdt hij een kaart van Nederland bij (bekijk de kaart hieronder), waarop schaatsers kunnen zien welk natuurijs geschikt is om op te schaatsen. Vijf tot zes uur per dag is hij er in de winter mee kwijt, naast zijn baan als ICT'er. Soms krijg ik een berichtje: 'Erik, ik heb een mooie plek ontdekt, maar zet het alsjeblieft niet op je site' Deze week heeft hij meer bezoekers dan in andere winters, zo'n 100.000 per dag. "De laatste keer dat het echt goed schaatsweer was, is alweer vijf jaar geleden. Daarom is de schaatskoorts dit jaar heviger dan anders." Eigenlijk maakt Ekkel twee kaarten, een voor schaatsbanen en een voor natuurijs. "De banen zet ik erop omdat mensen graag willen weten waar ze dichtbij kunnen schaatsen. Maar mij is het te doen om wat ik het 'echte ijs' noem: de meren, vaarten en sloten." Lees verder onder de afbeelding Erik Ekkel: 'De schaatskoorts is dit jaar heviger dan anders.' © Erik Ekkel Op die natuurkaart staan nu nog vrij veel plekken als ongeschikt aangevinkt. Dat komt doordat Ekkel erg voorzichtig is met het als 'betrouwbaar' aanmerken van een plek. "Als je door het ijs zakt op een ondiepe vijver heb je alleen natte voeten. Maar een zandafgraving is gevaarlijk diep." Garanties geeft Ekkel nooit: niet voor niets waarschuwt hij op zijn site dat ijs altijd verraderlijk is. Ekkel gaat af op ijsmetingen die schaatsliefhebbers hem toesturen. "Soms krijg ik een berichtje: 'Erik, ik heb een mooie plek ontdekt, maar zet het alsjeblieft niet op je site.' Daar houd ik meestal rekening mee, want het is zonde als ijs kapot gaat door te veel bezoekers." Van die liefhebbers hoort Ekkel dat de kwaliteit van het ijs goed is dit jaar. "Op veel plekken kun je de bodem zien. En er is weinig sneeuw gevallen, dus het ijs is mooi glad." Toch moeten schaatsers blijven oppassen. "De zon is nu al te fel, dus het ijs blijft niet lang liggen. De wind zorgt voor wakken, dus op veel water ligt alleen aan de randen goed ijs." Vandaag neemt Ekkel vrij van zijn werk om zelf de schaatsen weer eens aan te trekken. Zijn kinderen helpen hem zijn website actueel te houden als hij weg is. Waar Ekkel een rondje gaat maken, wil hij niet zeggen. "Ik houd de mooiste plekjes voor mezelf."