Alle kinderen verplicht vaccineren: makkelijker gezegd dan gedaan

Kinderen van 0 tot 6 jaar die niet zijn ingeënt, wordt dit schooljaar de toegang tot de crèche en de kleuterschool geweigerd. Ouders hebben tot 11 september, wanneer het schooljaar begint, om aan de verplichting te voldoen. Kinderen van 6 tot 16 die niet zijn ingeënt, komen de school wel in – er is immers leerplicht – maar hun ouders krijgen een boete van maximaal vijfhonderd euro. Zij hebben tot 31 oktober de tijd om hun kinderen te laten inenten. Het gaat om vaccins tegen tien ziektes: polio, tetanus, difterie, hepatitis B, mazelen, kinkhoest, rodehond, bof, waterpokken en haemophilus influenzae type B.

De nieuwe wet is een reactie op een mazelenepidemie, die dit jaar behoorlijk uit de hand liep. Meer dan vierduizend mensen kregen de ziekte, bijna de helft van de patiënten kwam in een ziekenhuis terecht, drie patiënten stierven. Dat kon allemaal gebeuren doordat te weinig bewoners van het zonnige schiereiland zijn ingeënt.

De uitvoering van deze eenvoudige wet hapert - zoals in Italië zo vaak gebeurt

De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) zegt dat er een vaccinatiegraad van 95 procent nodig is om de bevolking afdoende te beschermen. Maar die graad is in Italië gezakt en zwabbert tegenwoordig voor veel ziekten tussen de 93 en de 85 procent. Dat komt omdat steeds meer Italianen geloven dat vaccins autisme veroorzaken. Bovendien vertrouwen ze politici en de farmaceutische industrie maar amper.

Op z'n Italiaans Daar heeft de grote centrumlinkse regeringspartij geen boodschap aan. Die wil de vaccinatiegraad omhoog krijgen. Er was veel protest, maar de omstreden wet is er gekomen. Maar nu blijkt dat de uitvoering van deze eenvoudige wet hapert – zoals in Italië zo vaak gebeurt. Gewestelijke besturen gebruiken hun autonomie op het gebied van gezondheidszorg om de uitvoering ervan te bemoeilijken. Gewoon, omdat ze politieke tegenstanders van de regeringspartij zijn. Zo vecht Veneto de wet aan bij het Constitutioneel hof. Apulië biedt juridische bijstand aan ouders die onder de gedwongen vaccinatie uit willen komen. En Lombardije wil de deadline met veertig dagen verlengen. Daarnaast komen er natuurlijk ook weer massa's Italianen op het allerlaatste moment in actie, met de datum 11 september recht in hun gezicht – wat ze deze keer niet helemaal is aan te rekenen omdat augustus hier nu eenmaal dé vakantiemaand is. Hoe dan ook: in veel gemeentes zijn de plaatselijke afdelingen van de gezondheidszorg overbelast. Veel ouders klagen dat ze er niet doorkomen wanneer ze bellen om een afspraak voor de vaccinatie te maken en dat e-mails niet worden beantwoord, laat staan dat ze de prikken op tijd kunnen laten zetten. Omdat de wet dus niet te handhaven blijkt, heeft de regering afgelopen vrijdag bepaald dat ouders op school en in de crèche toch niet per se een vaccinatiebewijs hoeven laten zien. Een kopie van een e-mail naar de gezondheidszorgafdeling waarin om een afspraak voor inenting wordt gevraagd, is voorlopig voldoende. Lees ook: Moet er begrip zijn voor ouders die niet vaccineren?

