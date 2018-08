Alkmaarders hopen dat Zondagswet uit 1953 festival verbiedt

Alkmaarder André Bakker heeft zijn laptop en geluidsbox meegenomen naar de rechtszaal. Hij wil laten horen hoe het muziekfestival ‘De brug draait door’ in het centrum van de Noord-Hollandse stad eerdere jaren klonk. “Dat hoeft niet harder hoor”, zegt de rechter. “Dat vinden wij dus ook”, zegt Bakker, binnenstadbewoner. “Het is niet de bedoeling dat je met elkaar kunt praten. Dan gaan we niet op in de trance, zoals hoort bij deze muziek.”

Bakker doet via de rechter een poging een nieuwe editie komende zondag op de Platte Stenenbrug tegen te houden. Hij riep daarvoor de hulp in van de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging. De belangrijkste troef van de bezwaarmakers: de Zondagswet uit 1953. Die verbiedt onder meer op zondag voor één uur ’s middags ‘openbare vermakelijkheden te houden’. De wet zou worden afgeschaft, maar het huidige kabinet met VVD, CDA, D66 en ChristenUnie draaide dat voornemen terug.

‘De brug draait door’, waar volgens de organisator gangbare top40-dancemuziek wordt gedraaid, begint pas om twee uur, maar wordt op zondagochtend opgebouwd. De vrees is dat ook dat overlast veroorzaakt. Volgens Laus Vogelaar van de Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust is het de eerste keer dat ze via de rechter in verweer komen tegen een evenement met de Zondagswet in de hand.

Niet eerste keer Toch staat de rechtszaak in Alkmaar niet op zichzelf. In zeker vijf andere gemeenten poogden buurtbewoners dit jaar eveneens evenementen via de rechter tegen te houden. Van Utrecht, tot Oss en Leeuwarden; telkens wordt de gemeente verweten dat ze onvoldoende rekening houden met de belangen van bewoners bij het verlenen van een evenementenvergunning. Overigens oordeelde de rechter daar in de meeste gevallen anders over, mits er voldoende maatregelen worden genomen om de overlast te beperken. De dancemuziek kan je smaak niet zijn, maar er wordt alles aan gedaan de overlast voor de buurt zoveel mogelijk te beperken, benadrukt organisator Worden we intoleranter tegenover het vermaak van anderen? De afgelopen tien jaar is hij inderdaad intoleranter geworden, zegt Alkmaarder Bakker. Maar dat komt doordat de drukte ook toenam. Eén koopzondag in de maand werd de wekelijks terugkerende standaard. Af en toe een evenement in de stad, werd een groeiend aantal festiviteiten. De gemeente weerspreekt dat. Dit jaar staat er maar één zo’n muziekfestijn op zondag op de agenda. Een tweede aanvraag wordt nog beoordeeld. Juist omdat het niet vaak voorkomt, maakt de gemeente graag een uitzondering voor De brug draait door. Het moet Alkmaar een aantrekkelijkere stad maken voor bezoekers en de ondernemers in de binnenstad geld opleveren. Bovendien is die Zondagswet niet absoluut, de burgemeester mag er vanaf wijken. De dancemuziek kan je smaak niet zijn, maar er wordt alles aan gedaan de overlast voor de buurt zoveel mogelijk te beperken, benadrukt organisator. Zo duurt het festival dit jaar korter dan de eerdere edities. Ook is het vanwege de start van het schooljaar een week vervroegd. En de afspraak is dat er geen house en ultra bass worden gedraaid, muziekstijlen die de meeste geluidshinder veroorzaken. De rechter doet komende donderdag uitspraak.

