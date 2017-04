Alkmaar gaat Amsterdam achterna

Vorige week woensdag zetten Marijke Veldhuis en Erik van Gerstel hun woning in de Alkmaarse binnenstad te koop. Drie dagen later was-ie verkocht. "We schrokken er zelf van", lacht Van Gerstel.

Tijdens een bezichtiging van vandaag starten ze de zoektocht naar hun nieuwe huis. Een beetje op de manier zoals kopers dat in de crisis vaak deden. Van Gerstel stipt de scheuren in de muur van hun eventuele nieuwe woning aan en moppert wat over de vierkantemeterprijs. Of Alkmaar booming is? Hij schudt hard zijn hoofd: "Wij merken er niets van."

In de binnenstad kan een woning binnen een week weg zijn Martijn Hylkema, makelaar

Typisch gedrag van de Alkmaarder die nog geen idee heeft van hoezeer zijn stad in trek is. Makelaar Martijn Hylkema van Van der Borden Makelaardij, die het stel door de woning leidt, ziet het vaker. Kopers die thuis over de aankoop blijven wikken en wegen.

"Maar zo gemoedelijk is de markt niet meer. In de binnenstad kan een woning binnen een week weg zijn." Vorige week zag hij het nog gebeuren. Bij de tweede bezichtiging was de woning verkocht, voor 164.000 euro meer dan dat de huidige bewoners hem in 2012 kochten.

Snuffelen En ook de cijfers liegen er niet om. In Alkmaar en omgeving stegen de prijzen het afgelopen kwartaal met 8,2 procent, meldde makelaarsvereniging NVM gisteren. Het Centraal Bureau voor de Statistiek noteerde voor het afgelopen jaar zelfs een prijsstijging van tien procent. Tegelijkertijd zagen kopers in Alkmaar hun keuzemogelijkheden dalen, stelt NVM. Hadden ze vorig jaar nog de keus uit ruim zeven woningen binnen hun budget, nu zijn dat er nog maar drie. Voor een groot deel is dat het gevolg van Amsterdammers, Haarlemmers, en soms ook Utrechters die in de huizenmarkt in hun eigen stad nauwelijks aan de bak komen. Ze wijken uit naar steden als Alkmaar waar een woning van 133 vierkante meter nog niet boven de zes ton uitkomt. In Alkmaar en omgeving stegen de prijzen het afgelopen kwartaal met 8,2 procent Hylkema merkt het ook: de woning die vorige week zo snel weg was, verkocht hij aan een Amsterdamse met twee kinderen. En ook makelaar Angela Ruijter van Van de Ridder Makelaars ziet geregeld Amsterdammers tijdens open huizendagen door de woningen snuffelen. "Soms zijn er wel dertig kijkers voor een huis." Makelaar Marc Kuyper, van Bergman Makelaardij, wordt soms nog wel verrast door die drukte. Onlangs werd een bezichtiging die hij als aankoopmakelaar had gepland na drie dagen afgezegd. "Het huis was al verkocht." Tekst loopt door onder afbeelding. Makelaar Martijn Hylkema © Jean-Pierre Jans

Luchtbel Die ontwikkeling baart Johan Groen zorgen. De voorzitter van NVB Bouw voor bouwondernemers en ontwikkelaars waarschuwt voor een woningtekort in de stad. De provincie en de gemeente houden in hun bouwplannen te weinig rekening met de toevloed van Amsterdammers en Haarlemmers, zei Groen gisteren in deze krant. "We moeten voorkomen dat we een luchtbel creëren door een tekort aan woningen." Zo'n vaart zal het niet lopen, sust wethouder Peter van Huissteden van de gemeente Bergen. Van Huissteden is namens de provincie Noord-Holland verantwoordelijk voor het Regionale Actieprogramma Wonen in Alkmaar en omstreken. We moeten voorkomen dat we een luchtbel creëren door een tekort aan woningen Johan Groen, voorzitter NVB Bouw "We monitoren elk jaar of de bouwproductie gelijk oploopt met de vraag. Is dat niet het geval dan kunnen we onze bouwplannen aanpassen. Momenteel liggen er nog plannen voor de bouw van 10.000 woningen in de regio. Begin daar maar eerst aan, zeg ik tegen ontwikkelaars." Ook makelaar Hylkema verwacht niet snel Amsterdamse taferelen. Wel ziet hij dat er vaker wordt overboden. En de houding van kopers naar de makelaars toe verandert. "Als ze vroeger binnenkwamen, was het eerste wat ze zeiden: hij staat wel lang te koop he? Nu vragen ze of er al veel kijkers geweest." Voor de we-merken-niet-veel-van-de-Alkmaarse-populariteit-kopers Veldhuis en Van Gerstel is dat niet anders. "Zijn er al veel bezichtigingen geweest?", willen ze vlak voor vertrek toch even weten.

