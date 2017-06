Algerije is voor velen de ideale toegangspoort tot Europa

In het centrum van Algiers wurmen passanten zich langs snackbar 'De Syrische Poort'. "Die naam is van de vorige eigenaar", zegt Karim Zatschi, die in de deuropening met een lang mes kiprepen van het spit snijdt: "Wij zijn Algerijns". Ze besloten het maar zo te laten en inmiddels lijkt 'De Syrische Poort' een impliciet welkom voor de Syrische migranten die de Algerijnse hoofdstad aandoen op weg naar Europa.

En niet alleen in woorden. Net als andere Algerijnse horeca-uitbaters verstrekken de gebroeders Zatchi gratis maaltijden aan migranten, en niet alleen Syriërs. Volgens de broers Karim en Touflik Zatschi is het aantal Syriërs de afgelopen jaren afgenomen, terwijl het tussen de dominospelers en dadelstandjes juist wemelt van de Sub-Saharanen. "Syriërs zien wij haast niet meer. Hoogstens drie per dag", vertelt Toufik. "Maar dagelijks komen zeker vijftien zwarten hier om eten vragen".

Algerije: het is een van de Afrikaanse landen waarmee de EU deals wil sluiten om de vluchtelingenstroom naar Europa in te dammen. Precies die deals waarop deze week de formatie van een kabinet met VVD, CDA, VVD en GroenLinks stukliep.

En juist Algerije is in potentie een ideale toegangspoort tot Europa. Het is het grootste land van Afrika met omvangrijke landsgrenzen tot diep in sub-Sahara-Afrika en toegang tot de Middellandse Zee, en ligt tussen belangrijke springplanken naar Europa: Libië en Marokko.

Maar terwijl het migrantendrama voor de Libische kust het nieuws domineert en de hekbestormingen bij de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla toenemen, blijft het rond Algerije dikwijls stil. Syriërs 'ontdekten' de route via Algerije naar Marokko een paar jaar geleden. De meest draagkrachtigen vlogen op Algiers en reisden over land naar de aan Marokko grenzende Spaanse gebieden, waardoor zij een gevaarlijke zee-oversteek konden vermijden.

Maar sinds in het voorjaar van 2015 een visumplicht van kracht werd stokte deze route enigszins, hoewel Syriërs ook nog steeds over land Algerije binnenkomen. Van de naar schatting 25 tot 40.000 Syriërs die nu in Algerije zijn, heeft een groot deel zich in de relatief stabiele staat gevestigd, zolang de oorlog in eigen land voortduurt.

Eindbestemming

Talrijker is het aantal Sub-Saharanen. Vooral sinds de val van de Libische dictator Khaddafi in 2011, wisten met name veel West-Afrikanen Algerije te vinden. Bij gebrek aan werk trokken zij vanuit het zuiden naar het noorden tot aan de de grote steden aan de Mediterrane kust, waar 85 procent van de Algerijnse bevolking woont. Hoewel harde cijfers ontbreken herbergt Algerije nu zo'n 100.000 Sub-Saharaanse migranten. Die zijn niet alleen op doorreis. "Het is onduidelijk of zij überhaupt wel naar Europa willen oversteken of juist in Algerije willen blijven om daar te werken en geld naar familie te sturen", zegt Pascal Reyntjens, hoofd van Internationale Organisatie voor Migratie Algerije. Zo viel het hem op dat veel migranten in de Malinese doorgangsstad Gao desgevraagd Algerije noemden als eindbestemming.

Wie toch door wil naar Europa doet dit vaak door illegaal de sinds 1994 gesloten grens met Marokko over te steken. Van daaruit vertrekken ze met bootjes over de Midddellandse Zee of proberen ze de hekken rond Melilla en Ceuta te bereiken. Maar de meesten kiezen voor de snellere, maar gevaarlijker route naar Europa via Libië. Al met al is Algerije voor migranten volgens Reyntjens nu dus zowel een doorgangs- als een bestemmingsland. Maar óók een vertrekland, getuige de talloze Algerijnen die naar Europa (met name naar oud-kolonisator Frankrijk) of de VS en Canada vertrekken.

Tekst loopt door onder afbeelding

Karim Zatchi in zijn snackbar in Algiers © rv

Voor de migranten die al dan niet noodgedwongen in Algerije blijven is het leven niet gemakkelijk. De overheid heeft niet zoveel aandacht voor ze, zegt Reyntjens: "die vindt nationale veiligheid en terreuraanpak belangrijker:". Dat betekent wel dat er strenge grensbewaking is en vanuit Algerije zelf weinig bootjes richting Europa vertrekken.

Wij moeten solidair zijn met Afrikaanse landen die zich anders ontwikkelen dan wij Kader Affak

Reyntjens sluit niet uit dat door verdere destabilisering in de regio, in de toekomst grotere stromen migranten de grens naar Algerije zullen oversteken. Op dit moment is volgens de migratie-expert vooral hun precaire juridische status een probleem. En hoewel zij in Algerije wettelijk toegang zouden moeten hebben tot gratis gezondheidszorg en onderwijs, is de praktijk vaak weerbarstiger.