Alcoholisten glippen massaal langs huisarts

Slechts in minder dan één procent van de gevallen registreren ze dat in het dossier van de patiënt, zag onderzoekster Latifa Abidi van de Universiteit Maastricht. Er hangt volgens haar nog altijd een taboesfeer om overmatig alcoholgebruik, artsen zouden het een gevoelig punt vinden om aan te snijden.

Voor het onderzoek volgde Abidi 2349 patiënten van Eindhovense huisartsen. Daar bleken 261 mensen bij te zitten met een alcoholprobleem, zo bleek uit de uitgebreide vragenlijst van Abidi. Maar slechts bij één van die 261 patiënten stond dat overmatig gebruik geregistreerd in het huisartsensysteem.

Aanwijzingen

Dat ondanks verschillende cursussen en richtlijnen van zowel het Nederlandse Huisartsen Genootschap als artsenfederatie KNMG. Daaruit leren artsen tekenen herkennen die op drankmisbruik wijzen: huwelijksproblemen of ontslag maar bijvoorbeeld ook een lage bloeddruk. Abidi vermoedt daarom dat het niet zozeer een kennisprobleem is onder artsen, maar dat zij een gesprek uit de weg gaan vanwege het ongemak dat nog heerst.

Abidi merkt op dat artsen bij een kennismakingsgesprek wél vragen naar eventuele drankproblemen. Maar veel patiënten zitten jarenlang bij dezelfde arts en in die tijd kan veel veranderen.

Uit eerder onderzoek blijkt dat pakweg één op de tien Nederlanders te veel drinkt. Omdat blijkens Abidi’s onderzoek 99 procent daarvan geen aantekening krijgt in zijn medisch dossier, kunnen al deze mensen medicijnen van de apotheek meekrijgen die niet goed samen gaan met alcohol. Registreert de huisarts wel, dan ziet de apotheker dat automatisch ook.

Bij een alcoholprobleem gaat het niet om een vast aantal glazen per dag. Pas zodra iemand er psychische problemen van ondervindt of klem komt in het dagelijks leven, spreken hulpverleners van misbruik.

Schrijver en dichter Erik Jan Harmens stopte vier jaar geleden met drinken. Hij beschreef zijn ervaringen vorig jaar in Trouw: 'Wat ben je toch een sukkel, alcoholist, met je dikke plofkop'