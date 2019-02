Albert Heijn geeft hogere bonus aan personeel dat aan mensenrechten denkt

Albert Heijn gaat de beloning van personeel koppelen aan verbeteringen op het gebied van mensenrechten. De nieuwe bonusregeling wordt dit jaar ontwikkeld en geldt met ingang van 2020. Volgend jaar worden werknemers dus beoordeeld op de vraag of ze rekening houden met mensenrechten. Het is een van de maatregelen die de supermarktketen invoert om het risico op misstanden in de productieketens te verkleinen.

De maatregel betreft bijvoorbeeld kwaliteitsmanagers en inkopers, zegt Laura Jungmann, manager duurzaamheid van Albert Heijn. De interne training voor inkoopmedewerkers wordt aangepast, zodat mensenrechten en duurzaamheid ‘nadrukkelijk’ onderdeel worden van de onderhandelingen met toeleveranciers. Ze moeten de juiste vragen gaan stellen om misstanden te kunnen signaleren.

Training “Inkopers zijn niet getraind op het identificeren van kinderarbeid of illegale ontbossing. Zij leren nu waar ze gericht naar moeten kijken in productcategorieën met een hoog risico”, zegt Jungmann. Risicovol is bijvoorbeeld de productie van cacao in West-Afrika, vanwege kinderarbeid. Palmolie, dat in veel producten zit, wordt vaak gelinkt aan landroof en de kap van oerwoud. Volgens deskundigen draagt het betalen van een leefbaar loon bij aan het terugdringen van kinderarbeid. Als ouders genoeg verdienen om rond te komen, kunnen ze hun kinderen naar school sturen. Maar inkopers van supermarkten zijn gericht op de laagste prijs en de hoogste kwaliteit van het product. Mogen de inkopers van Albert Heijn hun leverancier straks ook wat meer geld bieden, zodat de omstandigheden kunnen verbeteren? Het betalen van een leefbaar loon is een ingewikkeld vraagstuk, laat de supermarkt weten. Ook vanwege de concurrentiepositie in Nederland. “Albert Heijn kijkt altijd naar de prijzen in de markt. We moeten klanten blijven trekken”, zegt Jungmann. Hogere inkoopprijzen kunnen de marktpositie van de supermarkt dus bedreigen. Het betalen van een leefbaar loon is een ingewikkeld vraagstuk, laat de supermarkt weten. Ook vanwege de con­cur­ren­tie­po­si­tie in Nederland. Wel gaat de supermarkt jaarlijks zes onderzoeken doen naar de gevolgen van de eigen inkoop op mensenrechten in de toeleveringsketens. Ook het thema leefbaar loon komt daarbij aan bod. Een belangrijke stap is volgens Jungman dat Albert Heijn voor z'n chocolademerk Delicata cacao gaat inkopen volgens de principes van Tony’s Chocolonely, het merk dat aan een duurzame chocoladeketen werkt. Zo’n samenwerking kan de supermarkt ook weer kennis opleveren, zegt Jungmann.

Beloftes Albert Heijn doet de toezeggingen op het gebied van mensenrechten in antwoord op de campagne Behind the Barcodes van Oxfam Novib, waarbij veel supermarkten langs de duurzame meetlat werden gelegd en vaak ondermaats scoorden. Albert Heijn zegt het beleid van de supermarkt niet zozeer te hebben veranderd, maar vooral transparanter te zijn geworden. Oxfam zegt de belofte te hebben gekregen dat Albert Heijn inzicht geeft in de oorsprong van de huismerkproducten, inclusief de toeleveranciers. Ook verschuilt AH zich niet meer achter keurmerken, maar doet de supermarkt dus eigen onderzoek. Verder worden lokale arbeiders, vakbonden en boeren in ontwikkelingslanden betrokken bij het onderzoeken en het oplossen van problemen. Oxfam is blij met de toezeggingen. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft nog veel andere supermarkten en haalt bijvoorbeeld 60 procent van de omzet uit de VS, zegt algemeen directeur Michiel Servaes van Oxfam Novib. “Ahold Delhaize moet daarom snel het goede voorbeeld van haar dochteronderneming volgen.”

