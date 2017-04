Alarm om verkrachtingsleuzen in Burundi

Leden van een jeugdmilitie in Burundi lijken op te roepen tot verkrachting. Daarover slaat de Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de VN alarm. Zeid bin Ra'ad al-Hussein heeft het over een 'wijdverbreid patroon' van betogingen door het land, waarbij jonge mannen van de beruchte Imbonarekure-militie scanderen over het verkrachten en doden van hun tegenstanders.

Lees verder na de advertentie

De concrete aanleiding is een filmpje dat op sociale media rondgaat waarin zo'n 100 leden van deze jeugdmilitie van de regeringspartij zingen: "Laat ons onze opponenten bezwangeren zodat ze bevallen van Imbonerakure." Een andere groep antwoord daarop: "Hij of zij moet sterven." Volgens Zeid van de VN "bevestigen deze groteske verkrachtingsleuzen verhalen over de terreurcampagnes van deze militie die we al langer horen van mensen die Burundi ontvlucht zijn."

Nkurunziza en zijn aanhangers zeiden dat de eerste termijn niet meetelde, omdat hij toen niet gekozen werd

Derde ambtstermijn Het kleine Centraal-Afrikaanse land wordt door geweld getekend sinds president Nkurunziza zich in 2015 opnieuw kandideerde voor de presidentsverkiezingen. Hij had er toen al twee ambtstermijnen van vijf jaar op zitten, het maximum volgens de Burundese grondwet. Maar Nkurunziza en zijn aanhangers zeiden dat de eerste termijn niet meetelde, omdat hij toen niet gekozen werd, maar werd aangewezen door het parlement. Het Grondwettelijk Hof gaf hem gelijk, maar later zei de ondervoorzitter van het Hof onder druk te zijn gezet. Hij ontvluchtte het land, net zoals andere prominenten uit de politiek en zo'n 400.000 burgers van het kleine land. Minstens vijfhonderd mensen zijn omgekomen bij protesten tegen Nkurunziza's machtsgreep. Nkurunziza zelf zou zich sindsdien ook schuldig hebben gemaakt aan haatspraak tegen de Tut­si-min­der­heid

Hutsi's en Tutsi's De regering denkt dat de videobeelden met de verkrachtingsleuzen nep zijn en van buiten Burundi komen. Desalniettemin heeft de regering het scanderen veroordeeld, maar Zeid zegt dat dat niks waard is "zolang de regering dergelijke bijeenkomsten blijft organiseren en beweert dat de Imbonerakure niet meer zijn dan jongerenwerkers". De Imbonerakure ('Zij die ver zien') worden door vluchtelingen omschreven als moordzuchtig, machtig en laag opgeleid. Zij zouden Nkurunziza in 2015 hebben geholpen aan zijn derde ambtstermijn door kiezers te intimideren. Nkurunziza zelf zou zich sindsdien ook schuldig hebben gemaakt aan haatspraak tegen de Tutsi-minderheid. Burundi kent, net als buurland Rwanda, een etnisch conflict tussen de Hutu-meerderheid en de Tutsi-minderheid. Tijdens de burgeroorlog van 1993 tot grofweg 2005 zijn ruim 300.000 mensen omgekomen, terwijl de wereld toekeek. Nkurunziza's moeder is Tutsi, maar hij identificeert zich met zijn vader, een Hutu-politicus die in 1972 werd vermoord toen er een Tutsi-minderheid aan de macht was.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.