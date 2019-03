Al voor de oprichting was er gedoe rond Amsterdamse islamschool

Er is sprake van een patstelling rondom het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Burgemeester Halsema verzocht het schoolbestuur dringend om op te stappen maar directeur Soner Atasoy weigert te vertrekken en wijst naar gebrek aan bewijs. Morgen debatteert de Amsterdamse gemeenteraad over de kwestie. Daar heeft het Cornelius Haga, mede vanwege de voorgeschiedenis van de school, weinig krediet.

Volgens de Amsterdamse VVD hadden Amsterdamse wethouders en staats­se­cre­ta­ris Dekker het in het verleden al bij het rechte eind. De komst van de school is onwenselijk vanwege vermeende terroristische banden, aldus frac­tie­voor­zit­ter Marianne Poot.

Wat er in de klaslokalen en gangen van het Cornelius Haga precies verkeerd gaat, is niet bekend. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid(NCTV) waarschuwt, na signalen van de AIVD, dat de school antidemocratisch is, integratie tegenwerkt en de onderwijsinspectie belemmert in haar toezichthoudende functie. ‘Verontrustende signalen’, aldus Halsema, zeker het signaal van personen binnen de school die banden zouden hebben met terroristen.

Volgens directeur Atasoy is dit alles onzin, maar vooralsnog lijken Amsterdamse raadsleden op de hand van de burgemeester, blijkt uit een rondgang van Trouw. Hun gedeelde opvatting: De NCTV en AIVD zijn gezaghebbende organisaties en de signalen zijn verontrustend. Dus is het terecht dat burgemeester Halsema vorige week ingreep. Wel willen de fracties weten hoe het echt zit.

Cowboys Verschillende partijen verwijzen naar de voorgeschiedenis van de school, waarover wel veel details bekend zijn. De school opende in 2017 de deuren, tegen de zin van het ministerie van onderwijs en de gemeente Amsterdam. De overheid zocht de randen van de wet op om te voorkomen dat het Cornelius Haga er kwam. Hierdoor kostte het de Stichting Islamitisch Onderwijs (Sio) zes jaar om de middelbare school in de hoofdstad te stichten. Volgens tegenstanders van de school, onder wie ook vier islamitische besturen van vijftien basisscholen in Amsterdam, hadden de oprichters van het Cornelius Haga geen aantoonbare achtergrond in het onderwijs. Redouan Boudil, directeur-bestuurder van Stichting Noor en As-Siddieq noemde de bestuurders van het Sio ‘cowboys’. Zij waren eerder betrokken bij het Islamitisch College Amsterdam (ICA), dat in 2011 moest sluiten vanwege de slechte kwaliteit van het onderwijs. Het Cornelius Haga zou te veel een doorstart van het ICA zijn. Toenmalig staatssecretaris Sander Dekker greep een uitspraak van Sio-secretaris Abdoe Khoulani aan om het nieuwe lyceum geen startbekostiging toe te kennen. Khoulani schreef in 2014 op Facebook ‘Leve ISIS’, op dat moment voorloper van het huidige Islamitische Staat (IS). Hoewel Khoulani vertrok bij het Sio nam het bestuur volgens Dekker niet snel genoeg afstand van die uitspraak en impliceerde dat een hang naar terroristisch gedachtengoed.

Uitleg van Halsema De Raad van State bleek het in 2017 oneens met Dekker, het bestuur heeft volgens die rechtbank tijdig afstand genomen van Khoulani en zijn opmerking. Na die uitspraak moest Dekker de school bekostigen en werd het Cornelius Haga gesticht. De school begon met 45 leerlingen, inmiddels zijn dat er 174. Volgens de Amsterdamse VVD hadden Amsterdamse wethouders en staatssecretaris Dekker het in het verleden al bij het rechte eind. De komst van de school is onwenselijk vanwege vermeende terroristische banden, aldus fractievoorzitter Marianne Poot. Het CDA, GroenLinks en D66 zijn iets terughoudender, zij wachten de uitleg van burgemeester Halsema af. Denk reageert geschrokken en noemt de aantijgingen van de NCTV en AIVD ‘pittig’. Maar volgens fractievoorzitter Mourad Taimounti ligt de prioriteit bij het behoud van een islamitische middelbare school.

Directeur Soner Atasoy heeft op de website van het Cornelius Haga Lyceum een boodschap voor Koning Willem-Alexander geplaatst. Hierin vraagt Atasoy de Koning zijn macht in te zetten om de ‘hetze’ tegen de school te stoppen. De veiligheid van de school, leerlingen en docenten zou in het geding zijn gekomen door de berichten van de NCTV en berichtgeving hierover in de media.

