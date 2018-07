Al voetballend ontmoeten de yuppen en de scholieren elkaar wél

Volgens de opgewonden vriendinnen die zich om haar heen verzamelen, is de 15-jarige Houda – zwart shirt met zwarte hoofddoek, grijze trainingsbroek, zwarte sportschoenen – de beste voetbalster van alle meisjes die vandaag meedoen aan het zogenoemde ‘Zuidas-toernooi’.

Houda, vmbo-leerlinge uit de derde klas, wacht in de drukke gymzaal van ‘haar’ Calvijn College in Amsterdam-West vol spanning bij welk team ze zo wordt ingedeeld. Een middag lang zullen leerlingen van deze school in een achterstandswijk samen voetballen met werknemers van banken, verzekeraars en advocatenkantoren uit het sjieke Zuid.

De Zuidas en Amsterdam-West zijn twee werelden die maar drie metrohaltes van elkaar verwijderd zijn, maar elkaar nauwelijks raken Ruben van Zwieten

“De Zuidas en Amsterdam-West zijn twee werelden die maar drie metrohaltes van elkaar verwijderd zijn, maar elkaar nauwelijks raken”, zegt organisator Ruben van Zwieten. Hij is predikant en ondernemer, en stichtte De Nieuwe Poort, ‘een huis voor ontmoeting en inspiratie’ op de Zuidas. Al tien jaar organiseert hij dit jaarlijkse voetbaltoernooi, want, vult directeur Jolanda Hogewind van het Calvijn College hem aan, ‘al voetballend ontmoet je elkaar wél’.

Houda is een van de zestig leerlingen die verdeeld worden over de circa twintig teams uit de Zuidas. Ze komt bij InsingerGilissen, krijgt ze te horen. Houda rent snel richting kleedkamer om het paarse T-shirt aan te trekken met de naam van deze Zuidas-bank erop. Ze heeft geen idee wat InsingerGilissen voorstelt, maar het interesseert haar ook niet direct. Ze zijn heel aardig, meldt ze na het eerste potje, dat vindt ze belangrijker. Helaas hebben ze die eerste wedstrijd verloren en dat zint haar dan weer veel minder.

Van Zwieten en Hogewind zeggen dat het niet blijft bij deze ene fysieke ontmoeting tussen de wereld van de yuppen en die van de scholieren uit West. Hogewind: “Zowel de Zuidassers als mijn leerlingen merken al voetballend allereerst dat ze niet zoveel van elkaar verschillen als ze zelf vaak denken. Maar het contact gaat verder dan dat, er komen bijvoorbeeld stages uit voort en er zijn leerlingen die zelfs een baan op de Zuidas hebben gevonden.”

Van Zwieten vertelt dat hij vorig jaar het Platform Jongeren, Werk en Hoop oprichtte met als doel oplossingen vinden voor de jeugdwerkloosheid in Nederland. Dit toernooi, zegt Van Zwieten, past bij het platform. “Dit is niet zomaar een toernooitje. Dit is een opstap naar werk.” En het kent sinds vorig jaar ook een Rotterdamse variant.

Een dikke twee uur later heeft Houda een rood hoofd van de inspanning, maar het paarse shirt is alweer uit. “We zijn uitgeschakeld”, zegt ze. “Maar ik heb wel een keer gescoord.” Ze denkt niet dat ze snel een baan op de Zuidas zal krijgen, ondanks de goede samenwerking met de bankiers van InsingerGilissen. “Ik wil huisarts worden, dus ik heb daar niks te zoeken.”