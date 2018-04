Al jong lonkt het ondernemerschap

Uit recent onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) blijkt dat beginnende zzp’ers steeds jonger zijn. In 2015 startte ruim 41 procent van de mensen jonger dan 35 jaar een eigen onderneming . In 2008 was dat nog een kleine 32 procent.

Lees verder na de advertentie

“Deze jonge mensen zien het zzp’erschap als reële arbeidsmarkt optie”, zegt socioloog Giedo Jansen van de Universiteit Twente. De flexibiliteit in tijd en de autonome positie als zelfstandige spreken hen aan. “Zeker nu vaste contracten niet voor het oprapen liggen. Maar een langetermijnvisie bij hen ontbreekt soms”, aldus Jansen. Jonge zzp’ers denken nog niet na over ziekte of pensioen.

Merel Poppeliers (17)

Bedrijven: Vroege Vogel en Aan Tafel

Elke zaterdag staat Merel voor dag en dauw op om de fietskrat te laden met ontbijtpakketten. Dan stapt Merel op haar fiets. De eerste ontbijtjes worden rond acht uur thuis bezorgd. Merel is een ondernemer in de dop. Ze zat nog op de middelbare school toen ze deelnam aan ZomerOndernemer 2016, waar jongeren van 15 tot 22 jaar als vakantiebaantje een eigen onderneming konden starten.

Ontbijtservice Vroege Vogel © Merel Poppeliers

Die zomer, op haar zestiende verjaardag, startte Merel haar eigen ontbijtservice in haar woonplaats Baarn: Vroege Vogel. Voor een paar euro een croissantje, fairtrade aardbeienjam en biologische thee ingepakt in een papieren zak. Voor de smulpapen stopt Merel er nog een gekookt eitje, krentenbol en chocoladebroodje bij. Elk ontbijtje krijgt een kaartje met een persoonlijke boodschap, bijvoorbeeld een inspirerende quote om de dag positief te beginnen.

'Mensen delen de berichten op mijn Fa­cebook­pa­gi­na. Zo trek ik ook nieuwe klanten aan.' Merel Poppeliers

“Ik had laatst 18 ontbijtjes in twee uur”, zegt Merel. De eerstejaars hbo-studente communicatie krijgt gemiddeld zeven bestellingen in een week. Er zijn uitschieters. “Onlangs had ik een paasactie. Mensen kregen bij hun ontbijtje een knutsel pakket voor de kinderen. Die konden een eigen palmpasenstok maken. Zulke acties kondig ik aan via Facebook. Dat werkt heel goed: mensen delen die berichtjes op mijn bedrijfspagina. Zo trek ik ook nieuwe klanten aan.”

Samen met Zakenvrouw van het Jaar 2017 Elske Doets gaat Merel deze maand op zakenreis naar Washington en Philadelphia. Met haar nieuwe bedrijfsidee: Aan Tafel, dat pop-up diners gaat organiseren, heeft Merel de hoofdprijs gewonnen bij de Lady Business Academy: een initiatief van Doets dat ondernemerschap bij meisjes en vrouwen van 15 tot 24 jaar stimuleert.

“Vroege Vogel hou ik als bijbaantje. Als je klaar bent met bezorgen, dan heb je mensen blij gemaakt met een ontbijtje. Ik krijg daar veel energie van. En zo ontmoet ik nieuwe mensen.”

Gianni Antonia (21), grafische vormgever © Gianni Antonia

Gianni Antonia (21)

Bedrijven: Gianni Antionia en Phace Identity

Even is Gianni weer thuis in Rotterdam. Hij is grafisch vormgever en ontwerpt logo’s voor startups, artiesten en kunstenaars. Voor grotere bedrijven bedenkt hij gerichte advertenties op sociale media waar vooral jongeren op actief zijn, op bijvoorbeeld Snapchat en Instagram. Hema, ING, ABN Amro en zijn stadsclub Feyenoord rekent Gianni tot zijn clientèle.

Pendelend tussen Londen en Rotterdam etaleert de jonge Rotterdammer zijn tekenkunsten op Instagram. “Voor dit werk heb ik eigenlijk alleen mijn laptop nodig.”

Gianni Antonia: 'Het werk dat ik doe beschouw ik als mijn grote passie waar ik elke dag mee bezig wil zijn' © Gianni Antonia

In 2013, op zijn zestiende, kreeg hij zijn eerste tekenklusje. “In de vierde klas van het vwo kregen we een invaldocent die ons een photoshop-les gaf. We moesten een logo ontwerpen. Dat was de eerste keer dat ik met dit vak bezig was”

'Ik hou me niet bezig met pensioenen of verzekeringen' Gianni Antonia

Sindsdien heeft Gianni zijn tekendoos niet meer dichtgeklapt. Hij investeert vooral in nieuwe projecten en niet in risico’s om zijn inkomen te garanderen. “Ik hou me niet bezig met pensioenen of verzekeringen. Ik heb het geluk dat ik nooit lang ziek ben, maar als dat gebeurt werk ik gewoon door. Het werk dat ik doe beschouw ik als mijn grote passie waar ik elke dag mee bezig wil zijn.”

Met die instelling is Gianni een nieuw avontuur aangegaan: het opzetten van Phace Identity. Een nieuw bedrijfje, dat nog in de steigers staat en jonge creatievelingen wil laten samenwerken met lokale startups in Rotterdam.

In tegenstelling tot grote bedrijven als Hema en ING hebben startups minder middelen om gelikte campagnes op te zetten. Maar in zijn thuisstad ziet Gianni veel jong creatief talent rondlopen die deze startups op de kaart kunnen zetten.