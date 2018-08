Al het contact met mijn broer gaat via mijn schoonzus

Beste Beatrijs,

Ik zit met een probleem met mijn schoonzus. Mijn broer (70) en ik zijn weinig samen opgevoed, omdat hij tien jaar ouder is. Later gingen we ook niet veel met elkaar om. Ons contact is nu bijna nihil, omdat hij niet geïnteresseerd is, maar ook omdat naar mijn gevoel zijn vrouw hem helemaal ondersneeuwt. Alle beslissingen en contacten gaan via haar als tussenpersoon. Het doet me pijn, het is net of ik geen broer en alleen maar een schoonzus heb. Laatst kwamen we elkaar tegen op straat en overviel ze me met de vraag of ik geld wilde bijleggen voor het verlengen van de grafrechten van mijn ouders en dat ze de rekening bij mij in de bus zou doen. Misschien was ik fout, maar ik heb haar te verstaan gegeven dat dat iets was tussen mijn broer en mij. Nu is ze boos. Wat kan ik doen?

Schoonzus als poortwachter