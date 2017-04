AkzoNobel ontfermt zich over sloppen

Topman Ton Büchner had er speciaal een retourtje Londen-Amsterdam voor geboekt. Een dag nadat AkzoNobel de aandeelhouders meer dividend beloofde, kondigde het aan wereldwijd arme stadsbewoners te helpen. Met de Human Cities Coalition wil het verf- en chemieconcern de omstandigheden in megasteden verbeteren, allereerst in Manila (24 miljoen mensen) en Jakarta (30 miljoen).

Lees verder na de advertentie

De coalitie bestaat uit twintig partners, waaronder Arcadis, ABN Amro, Delta Lloyd, het Kadaster, het ministerie van buitenlandse zaken, Icco en enkele Nederlandse universiteiten. Ook de Verenigde Naties doen mee: een van de Sustainable Development Goals van de VN is het creëren van leefbare steden. Büchner: "Wij hebben zelf 4000 wetenschappers en met onze zakelijke en academische partners kom je op een creatief netwerk van 100.000 mensen." Die moeten toch iets kunnen betekenen voor een sloppenwijk.

Naast de 8 miljoen euro die AkzoNobel vorig jaar uitgaf aan sociale projecten, heeft het tot nu toe 2 miljoen aan Human Cities Coalition besteed. Andere bedrijven zullen ook geld bijdragen en het ministerie van buitenlandse zaken legt maximaal 1 miljoen euro bij. De afgelopen decennia richtte ontwikkelingssamenwerking zich vooral op het platteland, zegt Büchner. Gezien de snelle urbanisatie is het zaak om ook naar de steden te kijken.

Wij willen geen nieuwe weg, maar schoon water. Plan niet zonder ons Emily Mohohlo van belangenvereniging Slum Dwellers International

Niemand overlegt Wereldwijd wonen 1 miljard mensen in sloppenwijken, in 2050 zijn dat er 3,5 miljard. Veel mensen wonen dan in steden die nog gebouwd moeten worden. En als ze eenmaal bestaan, is het niet eenvoudig om de structuur aan te passen. Kijk maar naar de wijk Malabon in de Filippijnse hoofdstad Manila, die door alle overstromingen wat cynisch met Venetië wordt vergeleken en waar Arcadis een 'stormdrainagesysteem' ontwikkelt. Veel bewoners hebben er hun eigen huis gebouwd. Eigendomsrechten, afvalverwerking en riolering zijn lastige zaken. Wat gebeurt er vaak als de overheid wil investeren? Er komen bulldozers en de informele markt maakt plaats voor een winkelcentrum van een rijke eigenaar. Of iedereen moet verhuizen naar een nieuwe wijk. Goedbedoeld, maar bewoners raken hun sociale leven kwijt, hun winkeltje of school. "Wij kennen onze wijk en onze problemen het beste, maar niemand overlegt met ons", zegt de Zuid-Afrikaanse Emily Mohohlo van belangenvereniging Slum Dwellers International. Het zorgt voor frustratie. "Wij willen geen nieuwe weg, maar schoon water. Plan niet zonder ons." Let bij elke euro die je besteedt op de economische, sociale en duurzame impact

Duurzaamheid in het DNA AkzoNobel zegt de bewoners meteen aan tafel te vragen. Directeur Ronald Lenz van de Human Cities Coalition loopt in Indonesië en de Filippijnen tegen de nodige vraagstukken aan. Zoals te weinig grond, geen registratie van eigendom, te weinig privaat geld om te bouwen. Toch moet er eind 2017 'een roadmap' liggen. De ambitie ontstond toen AkzoNobel in Brazilië merkte dat een verfproject in de favela's niet alleen voor schilderbanen zorgde, maar ook voor waardegroei van huizen en bedrijvigheid. "Dat kunnen we ook groter aanpakken", zegt directeur duurzaamheid André Veneman. De Amerikaanse verfmaker PPG wil AkzoNobel overnemen en woensdag kondigde Büchner aan de chemietak te verkopen om de aandeelhouders te plezieren. Zet die focus op geld de duurzaamheidsplannen onder druk? Veneman antwoordt dat een bedrijf tegenwoordig niet anders kan. "Het is geen filantropie, maar een bedrijfsmodel. Let bij elke euro die je besteedt op de economische, sociale en duurzame impact." Oud-premier Balkende, aanwezig namens een coalitie van acht multinationals, waarschuwde voor het Angelsaksische model. Hij keek Büchner aan en vroeg: Gaan we voor snelle winsten of voor de lange termijn, voor kwaliteit van leven." Büchner: "Duurzaamheid zit in ons DNA."

Meer winst voor PPG De Amerikaanse verf- en coatingsproducent PPG Industries heeft in het eerste kwartaal meer omzet en winst behaald dan een jaar eerder. PPG, dat AkzoNobel wil overnemen, behaalde een omzet van 3,4 miljard euro, oftewel 1 procent meer. De winst uit voortgezette activiteiten, exclusief eenmalige posten, steeg met 3 procent naar 351 miljoen dollar.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.