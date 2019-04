Ajax zit een flow en wil daar zo lang mogelijk in blijven

Juventus-coach Allegri heeft wel personele zorgen. Aanvoerder Chiellini? Is er niet bij. Zijn vervanger Rugani? Niet helemaal fit. Mandzukic? Knieproblemen. Douglas Costa? Twijfelgeval. Emre Can? Net op tijd hersteld.

De fitheid van Ajax is opzienbarend. De return in de kwartfinale van de Champions League wordt het 51ste seizoensoptreden van de Amsterdammers. Het is het elftal nauwelijks aan te zien. Terwijl andere coaches van de acht overgebleven clubs in het Europese hoofdtoernooi elke wedstrijd weer moeten puzzelen, trainde Ten Hag gisteravond met een complete groep in het Allianz Stadium. De Ajax-trainer loofde zijn spelers eerder al voor hun voorbeeldige arbeidsethos. “Vooral voor de manier waarop ze met hun vak bezig zijn”, onderstreepte hij. “Ze zijn zuinig op hun lichaam.”

Het belangrijkste nieuws uit de laatste training voorafgaand aan Juventus-Ajax? Frenkie de Jong is fit. De middenvelder, die zaterdag na een half uur uit voorzorg werd gewisseld in het duel met Excelsior, ondervindt geen last meer van zijn eerder opspelende hamstring, lijkt het. Ten Hag kan daarmee over een fitte selectie beschikken, al mist hij wel de geschorste Tagliafico.

Voor veel (jonge) spelers is de Champions League echter een noviteit. Ze zijn gretig om zich te tonen voor het oog van de wereld. “Ik denk dat momenteel iedereen in een flow zit”, zei Daley Blind zaterdagavond na de winst op Excelsior (6-2). “Daar willen we zo lang mogelijk in blijven.”

Behalve de goede fysieke staat valt ook de mentale frisheid op bij Ajax. Elke wedstrijd, of het nu de competitie, het bekertoernooi of de Champions League is, wordt aangevangen met dezelfde intensiteit en hongerigheid. Dat is bewonderenswaardig gezien de eindfase van het seizoen, waarin de wedstrijden zich snel opvolgen. Blind (49 duels dit seizoen), Van de Beek, Tadic (beiden 48), De Ligt, Onana (beiden 47), Neres (45), De Jong, Schöne (beiden 43), Mazraoui (42) en Ziyech (41) hebben allen al meer dan veertig wedstrijden in de benen voor Ajax.

Juventus vreest het felle druk zetten van Ajax. Allegri hamerde er gisteren tijdens de persconferentie op dat zijn spelers zorgvuldiger en zuiniger moeten spelen dan tijdens de heenwedstrijd in Amsterdam (1-1). Juventus is hoge, intense pressing zoals dat van Ajax niet gewend in de Italiaanse Serie A, waar ploegen vaak defensiever en terughoudender zijn. Het bleek vorige week ook in de Johan Cruijff Arena. João Cancelo wist zich geen raad met het afjagen van Neres, waarna de Braziliaan de 1-1 kon maken.

Teamgeest

De voornaamste ontwikkeling in de tweede seizoenshelft bij Ajax? “We hebben progressie gemaakt in de bewustwording en de mentaliteit; in wat er nodig is en wat je moet brengen in een wedstrijd”, memoreerde Ten Hag op de persconferentie. “En vooral: dat het team voorop moet staan.” Dat klinkt misschien als een cliché, maar toch: Ajax is vooral een beter team geworden dit seizoen.

De hiërarchie is daarbij op een natuurlijke wijze hersteld, lijkt het. De miljoenenaankopen Tadic (30) en Blind (29), van wie verwacht werd dat ze een leidersrol zouden vervullen, konden moeilijk omgaan met de verwachtingen. Tadic herstelde zich na de winterstop, en Blind, een speler die van nature wat rustiger is, weet zich gesterkt door de aanwezigheid van aanvoerder en collega-verdediger De Ligt.

De teamgeest blijkt uit alles. Zoals het collectief vieren van een doelpunt, de spelvreugde, de vrolijke sfeer op en rond trainingen en – niet onbelangrijk – de wisselwerking met het (meegereisde) publiek. “Als je happy bent, kun je dat ook uitstralen op het veld”, stelt Blind. Typerend is ook dat Tagliafico mee is gereisd naar Turijn. “Dat wilde hij zelf”, zei Ten Hag. “Dat zegt wel iets over de groepsdynamiek en de cohesie binnen de ploeg.”