AIVD wijst op problemen rond kinderen van jihadisten en cyberspionage

De Nederlandse overheid moet kinderen van Nederlandse IS-strijders actief terughalen naar Nederland. Het is onverantwoord hoe kinderen met een Nederlandse vader of moeder in het strijdgebied in Syrië en Irak aan hun lot worden overgelaten, vindt kinderrechtenorganisatie Defence for Children. “De rechten van deze kinderen worden ernstig geschonden. De overheid zou deze kinderen moeten beschermen en laten terugkeren”, zegt juridisch medewerker Mariëlle Bahlmann.

De kinderrechtenorganisatie uit de kritiek naar aanleiding van het nieuws dat er vermoedelijk twee keer zoveel kinderen met een Nederlandse connectie in Irak en Syrië zijn als tot nu toe werd gedacht. Er verblijven daar zeker 175 minderjarigen, stelt de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst in het gisteren verschenen jaarverslag. Tot nu toe dacht de veiligheidsdienst dat minstens tachtig kinderen door hun ouders zijn meegenomen of daar zijn geboren.

Kindsoldaten

Ruim twee derde van de kinderen is jonger dan vier jaar, denkt de AIVD. De meesten van hen bevinden zich bij IS. Nog geen tien procent is ouder dan negen jaar. Vanaf die leeftijd kunnen jongens een training krijgen om te worden ingezet als terrorist. Bij meisjes is dat vermoedelijk niet zo. De cijfers blijven schattingen omdat het lastig is om zwangerschappen of geboorten in Syrië en Irak bevestigd te krijgen.

Als een volwassene besluit te gaan, ligt de ver­ant­woor­de­lijk­heid geheel bij hen, ook wat betreft eventuele kinderen Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding

De Nederlandse overheid is niet van plan om kinderen uit het gebied terug te halen, ook al lijkt hun aantal nu groter dan gedacht, zegt een woordvoerder van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, NCTV. “We doen er zoveel mogelijk aan om uitreizen te voorkomen. Als een volwassene besluit te gaan, ligt de verantwoordelijkheid geheel bij hen, ook wat betreft eventuele kinderen.” Alleen als kinderen een Nederlandse ambassade weten te bereiken, mogen ze onder begeleiding terugkomen.

Volgens Defence for Children gaat de overheid voorbij aan het VN-Kinderrechtenverdrag, waarin staat dat de overheid verantwoordelijk is voor de bescherming van alle Nederlandse kinderen, ook als zij niet in dit land zijn. “De ouders zijn als eerste verantwoordelijk. Als zij dit niet aankunnen, moet de overheid ingrijpen en het kind beschermen”, stelt Bahlmann.