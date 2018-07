Aids-activist: 'Hiv is geen probleem van vroeger'

Voor Richard Keldoulis staat deze week in het teken van hiv-activisme en voorlichting. Als dragqueen, aidsactivist en eigenaar van fetisjclub Church in Amsterdam hoort en ziet hij van alles. En hij maakt zich zorgen. "Het schrikeffect lijkt weg. Bijna alle mannen zeggen het weleens zonder condoom te hebben gedaan. Het hoeft maar een keer fout te gaan."

Lees verder na de advertentie

Onderzoek van Soa Aids Nederland onderschrijft dat. Iets minder dan de helft van de homomannen maakt geen gebruik van een condoom bij losse partners (bij hetero's is dat minder: 27 procent).

Hiv is nog steeds een groot probleem en er gaan nog steeds mensen aan dood Richard Keldoulis

De clubeigenaar merkt dat vooral twintigers roekelozer seksgedrag vertonen. "Ze hebben de epidemie niet meegemaakt, ze zijn geen vrienden aan de ziekte verloren en denken ook vaak dat het iets is voor oude mannen. Dat is problematisch."

Keldoulis ziet het dan ook als zijn missie om mensen te wijzen op de gevaren van hiv binnen de homogemeenschap. In zijn club doet hij dat door speciale feesten te geven voor mensen die hiv-positief zijn of het preventieve hiv-medicijn PrEP slikken, zodat de bezoekers niet hoeven uit te leggen dat ze besmet zijn. Maar ook door de GGD uit te nodigen, flyers uit te delen en altijd gratis condooms weg te geven. "Er worden er zo'n duizend per week gebruikt."

Richard Keldoulis © Barbara Vollebregt

Voorlichting Buiten de club spreekt hij, als Richard Keldoulis of als Jennifer Hopelezz, op evenementen zoals de aidsconferentie in Amsterdam. "Hiv is nog steeds een groot probleem en er gaan nog steeds mensen aan dood." Dat hij 'Jennifer' inzet om voorlichting te geven, is niet zomaar. "Als dragqueen trek je de aandacht en word je sneller gezien. Als je tijdens de gaypride een spijkerbroek draagt ziet niemand je, als je in drag bent sta je de volgende dag in de krant." Toch gebruikt Keldoulis zijn alter ego alleen als het bij de situatie past. "In een nieuwsprogramma kom ik als mezelf, omdat mensen me wel serieus moeten nemen. Daarnaast is het vaak oncomfortabel en is het veel werk om me steeds om te kleden en op te maken. Ik kan in die outfit niet even op de fiets springen."

Taboe Zelf heeft hij zijn eerste vriend aan de ziekte verloren. "Toen ik jong was ging je er gewoon aan dood." Hij is dan ook een groot voorstander van PrEP, het preventieve medicijn tegen een hiv-infectie. "Als je dan een keer geen condoom gebruikt, ben je niet meteen geïnfecteerd. Al blijft het belangrijk, een condoom beschermt ook tegen andere geslachtsziekten." Maar er is meer. "Ook de taboesfeer en schaamtecultuur moeten worden aangepakt. Ik ken hiv-positieven die het aan niemand anders dan aan mij durven te vertellen. Daarnaast is de slutshaming problematisch. "Er wordt soms gezegd dat mensen met hiv het er wel zelf naar gemaakt zullen hebben. Dat het losbandige en roekeloze types zijn." Dat klopt niet volgens de clubeigenaar. "Homomannen gebruiken twee keer zo vaak een condoom als hetero's. Maar het kan gebeuren dat een condoom scheurt, en laten we eerlijk zijn: veel mensen hebben op vakantie of in een dronken bui weleens onveilige seks. Dat is allesbehalve verstandig, maar hen kijken we ook niet meteen met de nek aan."

Lees ook:

Waar blijft toch het aidsvaccin? Bijna veertig jaar na de ontdekking van het aidsvirus is er nog altijd geen ultiem vaccin in zicht. Wetenschappers uit de hele wereld breken hun hoofd over hoe dit veelkoppige monster te bestrijden.