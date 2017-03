Ahmed Kathrada (1929-2017), boezemvriend van Mandela, gedijde in de schaduw

De Zuid-Afrikaanse anti-apartheidsheld Ahmed Mohamed Kathrada oogde al wat fragiel tijdens een interview bij hem thuis, twee jaar geleden. Maar zijn ogen glommen nog altijd van enthousiasme wanneer hij het over het belang van vrijheid en rechtvaardigheid had. En ze straalden werkelijk zodra het gesprek over zijn overleden vriend Nelson Mandela ging.

Kathrada stierf vanochtend op 87-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Johannesburg. Begin maart was hij daar opgenomen. Doktoren ontdekten een bloedprop in zijn hersenen. Ze opereerden hem. Maar de nasleep van de operatie overleefde ‘oom Kathy’ niet.

Van de zeven leiders die tijdens het Rivonia-proces tot levenslang werden veroordeeld en gevangen zaten op Robbeneiland is met de dood van Kathrada alleen de minder bekende Andrew Mlangeni nog over. Govan Mbeki, Raymond Mhlaba, Elias Motsoaledi, Walter Sisulu en Nelson Mandela stierven al eerder. De achtste veroordeelde, Denis Goldberg, leeft ook nog, maar zat nooit vast op Robbeneiland. Zijn witte huidskleur maakte dat hij zijn straf in een andere gevangenis moest uitzitten.

Ook voor de invoering van de apartheid was Zuid-Afrika een raciaal gesegregeerd land. Kathrada besloot daar al in 1941, op 12-jarige leeftijd, tegen in opstand te komen. Hij sloot zich aan bij een communistische jongerenorganisatie en het South African Indian Congres. Enkele jaren later ontmoette hij Walter Sisulu en Mandela. De eerste zou uitgroeien tot een soort vaderfiguur voor de jonge ‘Kathy’, Mandela zou hij als een oudere broer gaan zien.

Kathrada kwam op 21 augustus 1929 ter wereld in Schweizer-Reneke, een dorp in het noorden van Zuid-Afrika. Zijn familie had Indiase wortels. Dat maakte dat hij tijdens de vanaf 1948 ingevoerde apartheid net iets meer rechten had dan zwarte Zuid-Afrikanen, maar nog altijd vele malen minder dan witte landgenoten.

Toen Kathrada na het interview op de foto moest, stelde hij met bijna kinderlijk enthousiasme voor op die foto een portret van hem en Mandela in zijn handen te houden. Het tekende zijn bescheidenheid. Kathrada gaf zijn hele leven aan de vrijheidsstrijd, maar vond het, toen die strijd eenmaal was gewonnen, volstrekt niet erg om in de schaduw van zijn wereldberoemde kameraad te staan.

In zijn ruime maar sobere flat in het hart van Johannesburg herinnerden een hoop foto’s en attributen aan zijn vriendschap met Mandela. De twee zaten ruim 26 jaar gevangen, waarvan het grootste deel samen op Robbeneiland. Mandela en Kathrada behoorden tot de acht ANC-leiders die in 1963 tijdens het zogenaamde Rivonia-proces werden veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf vanwege hun verzet tegen de apartheid.

Leven op Robbeneiland

Tijdens zijn gevangenschap op Robbeneiland behaalde Kathrada vier universitaire diploma’s. Maar het leven was er zwaar. Kathrada vertelde in interviews vaak hoe hij en zijn medegevangenen om half vijf opstonden om vervolgens acht uur te werken in een steengroeve. Hun cellen waren klein. Vijftien jaar lang zagen ze geen krant, volgden ze geen nieuws. Ze mochten in het begin maar twee brieven per jaar aan het thuisfront sturen. De binnenkomende post werd hevig gecensureerd.

“Toch probeerden we positief te blijven”, vertelde Kathrada in zijn appartement. Sisulu noemde Kathrada in die periode een ‘toren van kracht’ en een inspiratie voor andere gevangenen. “We bleven ervan overtuigd dat we ooit vrij zouden komen, maar dachten niet na over de details. We hadden bijvoorbeeld nooit durven dromen dat Mandela op een dag president van Zuid-Afrika zou zijn.”

Mandela werd dat wel, in 1994, als eerste zwarte Zuid-Afrikaan ooit. “Dat was het moment waarop ik mij voor het eerst écht vrij voelde”, legde Kathrada uit. Vijf jaar ervoor kwam hij vrij uit de gevangenis. “Maar pas op die dag van Mandela’s inauguratie was mijn bevrijding definitief.”

Pas op de dag van Mandela’s inauguratie was mijn bevrijding definitief Ahmed Kathrada

Kathrada trad in 1994 toe tot het ANC-bestuur en nam voor die partij zitting in het parlement. Mandela benoemde hem bovendien tot zijn parlementair adviseur. De president roemde Kathrada’s immer sterke mening en scherpe inzichten. “Al gaan die soms ten koste van mijzelf”, gaf Mandela toe. “Maar Kathy bezit ook een groot gevoel voor humor en medemenselijkheid.”