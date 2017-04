Agressie en viezeriken horen bij het werk van de badmeester

Krijsende kinderstemmen galmen door het subtropische bad van zwembad De Fakkel in Ridderkerk. Op de brug over het blauwe water staat badmeester José Pacheco (43). Hij kijkt kalm rond en houdt het bad goed in de gaten. Moeders dobberen met kleuters in zwembandjes onder hem door. Jongeren maken lol in de stroomversnelling. Het is warm en druk, want meivakantie.

Lees verder na de advertentie

Er zijn nu minder incidenten dan tijdens de zomer, zegt Pacheco. Dan liggen zo’n 2500 mensen in het buitenbad en op de ligweide en is het vooral ‘politieagentje spelen’. “Jongeren hebben soms geen respect voor je”, zegt Pacheco. Vaak gaat het om jongeren van ‘buitenlandse komaf’. “Ze houden zich niet aan de huisregels, hebben een grote mond of zoeken ruzie.”

Maar dat is niet het enige waarmee Pacheco te maken krijgt. Een jonge vrouw van twintig komt op maandagavond vlak voor sluitingstijd naar hem toe. Zij meldt dat een man naast haar en haar vriend zijn tas onder hun hokje door duwde. Pacheco loopt met haar mee en herkent de man die uit het hokje komt: een Bosniër die vaker in het zwembad is.

Jongeren houden zich niet aan de huisregels, hebben een grote mond of zoeken ruzie José Pacheco, badmeester

In het doorzichtige plastic voorvakje van zijn tas ontdekt de badmeester een kleine camera. Die draait nog. De man weet van niets, zegt hij. Via zijn portofoon schakelt Pacheco hulp in. Terwijl zijn collega de politie belt, blijft Pacheco achter met de dader, de vrouw en haar boze vriend. Dat kan gevaarlijk zijn, weet hij. De dader laat hij op het bankje in het kleedhokje zitten. Het stel gebiedt hij drie meter verderop te wachten.

Dan begint de man filmpjes op zijn telefoon te wissen. Pacheco ziet het en pakt de telefoon af. ‘Zou hij hier kinderen hebben gefilmd?’, schiet door zijn hoofd. Zwijgend wachten ze samen op de politie. Spannende minuten, geeft hij toe.

De politie voert de man geboeid af. De telefoon gaat naar de recherche. Wat er daarna gebeurt, hoort de badmeester meestal niet. Terugzien zal hij de man waarschijnlijk ook niet: zijn naam en foto komen op een zwarte lijst. “Na afloop vraag ik me af hoe vaak zoiets voorkomt zonder dat ik het weet”, zegt hij. “Als die dame niet was gekomen, had de dader door kunnen gaan.”

Tekst loopt door onder afbeelding.

Zwembad De Fakkel. © Werry Crone

Open wond Pacheco komt oorspronkelijk uit Peru en spreekt met een zwaar Spaans accent. Hij werkt al zeventien jaar in het bad. Volgens collega’s is hij een zachtaardige man, maar ook ‘zo sterk als een beer’. In een vorig leven was hij uitsmijter op Aruba. Dat komt in het zwembad soms goed van pas. Zo ook bij een nieuwe categorie ‘lastige bezoekers’: ouders. Drie weken geleden stond hij op de brug toen een jongen van een jaar of tien water naar hem spuugde. Pacheco had hem al een paar keer gewaarschuwd. Hij stuurde hem het bad uit. De vader van het jongetje was daar zacht gezegd niet blij mee. De bewakingsbeelden die later aan de politie worden getoond als bewijs, laten zien wat er volgde. Pacheco praat met een blonde vrouw. De vader loopt op Pacheco af. Hij duwt. Pacheco duwt terug: hij staat gevaarlijk dicht bij de rand van een bad met stroomversnelling en wil niet vallen. De vader duwt en trekt. Pacheco gooit hem in één beweging op de grond. De man krabbelt omhoog en probeert het opnieuw. Een collega springt ertussen. Alle gasten hadden het gezien. Ook de kleintjes. Dat vond ik het ergste. Die kijken op tegen de badmeester José Pacheco, badmeester “De vader had een open wond op zijn wang. Zijn mond was bebloed”, zegt Pacheco als hij weer naar de beelden kijkt. “Alle gasten hadden het gezien. Ook de kleintjes. Dat vond ik het ergste. Die kijken op tegen de badmeester. Je wilt niet dat ze die agressie zien. Op dat moment had ik geen keuze.” Aangifte tegen de vader kon het zwembad niet doen: Pacheco had geen schrammetje. De vader was gewond. Wel denkt hij er geregeld aan terug. “Ik kijk nu scherper naar wie er bij de kassa staat. Je weet soms niet half wat hier binnenkomt.” De woordvoerder van politie Rotterdam laat weten dat de Bosnische man die afgelopen maandag filmpjes maakte op vrije voeten is, maar wel binnenkort voor de rechter moet verschijnen.

U kunt meepraten Deze week was de pop-up- redactie van Trouw in zwembad De Fakkel in Ridderkerk. Trouw sprak met badgasten, badpersoneel en toezichthouders over de vraag: hoe houd je zwemmen veilig en leuk voor iedereen? Aanleiding was de overlast in zwembad het Zuiderpark in Den Haag. In Ridderkerk herkenden ze de problemen. Het werk van de pop-up- redactie in zwembad De Fakkel zit er inmiddels op. Morgen verschijnt in Trouw nog een afsluitend verhaal in het katern de Verdieping. Reageren kan nog, via popup@trouw.nl of op Twitter: @pop_uptrouw.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.