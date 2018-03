Afspraken in vreugde of verdriet, maak ze niet

Het probleem is dit: ik heb maanden geleden ja gezegd tegen een activiteit die ineens deze week al is en waar ik absoluut geen zin in heb. Hoe kon dit gebeuren?

Welnu, een oud-collega vroeg me in een bar-achtige setting onder het genot van een vino tinto of ik mee wilde naar een concert van een band die ik niet echt kende. Mijn hersenen waren licht beneveld, het gezelschap leuk en ik dacht: dit moet je vaker doen Maartje! Ontdek nieuwe muziek! Swing met je heupen! Ontmoet nieuwe mensen! Dus ik riep: driewerf ja, waarna zij de volgende dag twee kaartjes kocht, een tikkie stuurde, ik het geld razendsnel overmaakte en vrijwel meteen weer alles wiste van mijn geheugenkaart.

Maanden gaan voorbij tot ze appt: zullen we eerst nog even een hapje eten?

Waar gáát dit over, denk ik. Maar ik ken mezelf en weet dat ik hoogstwaarschijnlijk iets ben vergeten, dus ik herstart mijn roestige brein, spiek in mijn telefoon of ik misschien wat heb opgekrabbeld ergens, tot ik het me herinner. Dat concert. Ik ging nieuwe muziek ontdekken, met mijn heupen wiegen, mensen ontmoeten en de deur uit. Ik luister naar een paar nummers en het blijkt een soort grungeband te zijn, muziek waar ik helemaal niet van hou. Waarom zij denkt dat ik dat leuk zou vinden, is me een raadsel. En nog belangrijker, waarom ik het met mijn halfgare hoofd destijds een goed idee vond, is een enigma formaat piramide. Waarom kan ik op het moment dat het me gevraagd wordt niet gewoon zeggen: ‘Wat een leuke uitnodiging, ik ga eens naar die band luisteren’?

Optimaal functionerend brein

Helaas ben ik niet geboren met een onder alle omstandigheden optimaal functionerend brein en maak ik vaak zulke afspraken als ik supervrolijk ben. Bijvoorbeeld als ik in een bar/dancing sta en vierhonderd cocktails achter de kiezen heb. Of als ik net een geweldig kerstconcert van Mariah Carey heb gezien. Op dat soort momenten wil ik wel eens denken dat ik opensta voor van alles en nog wat. En dan hoor ik een nummer waar ik lekker in opga en dan zegt iemand: “Deze band komt over drie maanden naar Nederland, laten we allemaal gaan.” “Ja!” zeg ik dan. “Moeten we zeker doen, ja, wat zijn we toch gelukkig.” En daar sta ik al kaartjes te kopen via mijn bankapp (die ook niet helemaal onschuldig is in dezen).

Cabaretier Marc-Marie Huijbregts zegt hierover in een van zijn shows: “Afspraken in vreugde of verdriet, maak ze niet.” Want voor je het weet, moet je een weekendje weg met je oude buurmeisjes die je eigenlijk helemaal niet goed kent en/of echt mag, omdat je op de begrafenis van een oude buurman hebt gezegd dat het je ‘een geweldig idee lijkt om samen een midweek naar Texel te gaan’.