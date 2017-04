Afschuw over ondervoede kinderen in Wit-Russische weeshuizen

Bijna honderd zwaar ondervoede kinderen zijn aangetroffen in weeshuizen in Minsk, de hoofdstad van Wit-Rusland. Ze verbleven daar al jaren onder erbarmelijke omstandigheden, zo blijkt uit verklaringen van dokters en onderzoekers in de Britse krant The Guardian.

Het schandaal brak los toen een kinderarts van een van de instellingen journalisten uitnodigde. Die zouden verslag doen van een voetbalwedstrijd die bedoeld was om geld in te zamelen voor de kinderen. Met dat geld zou onder meer speciale voeding gekocht worden.

Foto's uit de weeshuizen, van kinderen met armen en benen als stokjes, leidden tot woede en weerzin bij Wit-Russische lezers. Sommigen vergeleken de toestanden met die in concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog. Anderen vroegen zich af hoe het mogelijk is dat kinderen in Europa in de eenentwintigste eeuw ondervoed raken.

Volgens justitie in Minsk zijn ze slachtoffer van verwaarlozing en ondervoeding

Het Wit-Russische schandaal roept herinneringen op aan Roemeense weeshuizen, waar begin jaren negentig zwaar ondervoede kinderen werden aangetroffen.

Psychische ontwikkeling De autoriteiten in Wit-Rusland onderzoeken nu hoe de kinderen in de levensbedreigende omstandigheden terecht zijn gekomen. Volgens justitie in Minsk zijn ze slachtoffer van verwaarlozing en ondervoeding. Verschillende directeuren van weeshuizen zijn inmiddels ontslagen. Leiddinggevenden in de weeshuizen verdedigen zich door de te wijzen op de mentale toestand van de kinderen, die beperkt zijn in hun psychische ontwikkeling. Juist daardoor zouden ze niet in staat zijn een normaal leven te leiden, met voldoende beweging en voeding. Deskundigen wijzen erop dat de kinderen vaak 24 uur per dag in bed worden gehouden, waardoor ze hun spieren niet ontwikkelen en niet normaal kunnen lopen.

