Afname van de criminaliteit? Vakbonden geloven er niets van

De Algemene Rekenkamer moet daarom de modellen van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), de basis voor het overheidsbeleid, onder het vergrootglas leggen. Een petitie met die inhoud wordt vandaag aan de Kamercommissie Justitie en Veiligheid overhandigd.

We denken dat de aan­gif­te­be­reid­heid laag is, omdat burgers weinig vertrouwen hebben dat zaken worden opgepakt Yntse Koenen, FNV Overheid

De bonden en de ondernemingsraden verwijzen in hun kritiek onder meer naar een vorig jaar via deze krant uitgelekte notitie van de top van de politie en het Openbaar Ministerie. In die notitie werd gewag gemaakt van een enorm gat van 3,5 miljoen delicten tussen de door het CBS geregistreerde criminaliteit en de door de burgers ervaren misdaad. De politie registreerde in 2015 960.000 delicten, de bulk daarvan is wat heet 'breng-criminaliteit', delicten die door de burger worden aangegeven en niet door de politie worden opgespoord, de 'haaldelicten'.