Afkicken in Thailand: zinvol of zonde van het geld?

Ze trilt en schudt als een vliegtuig in hevige luchtzakken. De Canadese, begin dertig, bleek gezicht, vochtige ogen, rilt van ontwenningsverschijnselen. Ze ligt op een slaapbank in de ontvangstruimte van Hope Rehab Center Thailand, Si Racha. Ze kickt af van fentanyl, de zware pijnstiller die popartiest Prince fataal werd. "Ik heb het koud", schreeuwt ze, terwijl ze de huiskat tegen zich aandrukt. De Nederlandse bedrijfsmanager Henk Nagel (36) geeft de jonge vrouw, die gisteren arriveerde, het bloeddrukverlagende clonidine. "Ze krijgt ook methadon, maar ze moet door de pijn van detoxificatie heen. Als ze geen pijn heeft, geven wij te veel", zegt hij.

Uit de voortuin, waar kleine palmboompjes een houten yogaplatform sieren, klinkt een ander geluid: doffe stoten van bokshandschoenen. Een 30-jarige Nederlander met getatoeëerde armen en borst, ontbloot bovenlijf, slaat vol overgave op de stootkussens van thaiboksleraar Yut. 'Jab', roept Yut, een voormalig thaibokser die de gasten helpt conditie op te bouwen. 'Knee. Allright, break.'

Weg uit de drugsomgeving

De dertiger, die liever anoniem blijft, vertoeft hier al zes weken. Hij heeft een emotionele groepssessie achter de rug eerder die ochtend. En wat is dan fijner om alle stress eruit te trappen? De combinatie van thaiboksen, yoga, mediteren, Thaise massages en helemaal weg zijn uit zijn drugsomgeving, waren de redenen voor hem om naar deze verslavingskliniek af te reizen, om zo hopelijk van zijn coke- en wietverslaving af te komen, zegt hij, terwijl het zweet van hem afgutst. Hij had ook een kliniek in Portugal op het oog. "Te klinisch en onpersoonlijk."

Manager Henk Nagel was zelf ook ooit verslaafd en kickte na 25 weken in Schotland af

Persoonlijk is het hier wel, zegt Nagel, als de crisissituatie met de Canadese is bedwongen. Hope trekt ook om die reden gebruikers van over heel de wereld, van India, Rusland tot België. Gebruikers kalmeren van drank en drugs, weet Nagel uit ervaring. Bij Hope leren ze andere technieken zoals mediteren om rust te vinden. Nagel gebruikte cocaïne, pillen, wiet en alcohol van zijn veertiende tot zijn dertigste en versleet vijf verslavingsklinieken. Hij kickte pas af na een verblijf van 25 weken in het Schotse Castle Craig. De wandelingen in de natuur en dat hij eindelijk begon te luisteren naar zijn therapeuten hielpen hem van de verdovende middelen af te komen. Terug in Nederland ontvluchtte hij woonplaats Spakenburg waar hij met speels gemak aan drugs kon komen. Hij rehabiliteerde verder in Beilen op de boerderij van zijn broer.

Een verre reis zat er nooit in vanwege zijn gebruik. Nu hield hij geld over. Hij reisde naar Thailand waar hij werd gewezen op een vacature in een afkickkliniek. Nagel ontmoette de Brit Simon Mott (54) die jarenlang verslaafd was aan heroïne. Mott startte Hope Rehab Center Thailand in 2013 en nam Nagel mee als assistent. De Spakenburger zag met eigen ogen hoe de kale heuvelachtige vlakte in het industriestadje Si Racha veranderde in een door groen omgeven kuuroord.

Nagel haalde cliënten op van het vliegveld, regelde de inkopen en maakte alles gereed voor therapeutische sessies. Hij volgde cursussen voor verslavingstherapeut en klom op tot bedrijfsmanager. "We begonnen met drie cliënten en zitten nu met 25 bijna heel het jaar vol", zegt hij.

Als ze hier zijn geweest, zal gebruiken nooit meer hetzelfde zijn. Ze weten wat ze fout doen. Henk Nagel, Hope Rehab Center

Afkicken in een gebied om en nabij de Gouden Driehoek, met verleidingen van drugs, alcohol en prostituees, brengt de nodige gevaren met zich mee. Binnen een uur ben je in Pattaya, 'het sodom en gomorra van Thailand'. "We laten cliënten niet zomaar vertrekken, maar als ze willen gaan: onze poort staat open. Als ze hier zijn geweest, zal gebruiken nooit meer hetzelfde zijn. Ze weten wat ze fout doen." Sommige cliënten keren voor een tweede of derde keer terug naar Hope, omdat ze weer gaan gebruiken bij thuiskomst.