Afghanen met minderjarige kinderen mogen in Nederland blijven

Tot nu toe gebeurde dat wel omdat er vanuit werd gegaan dat het in sommige delen van Afghanistan veilig is. Staatssecretaris Mark Harbers van justitie en veiligheid schrijft over de aanpassing in een brief die gisteravond aan de Tweede Kamer werd gestuurd.

De wijziging is gebaseerd op een ambtsbericht van het ministerie van buitenlandse zaken en de zogeheten Country Guidance Notes Afghanistan van het Europese asielagentschap EASO.

Volgens de nieuwe inzichten is het voor gezinnen met kleine kinderen ondoenlijk om zich in die relatief veilige delen te vestigen

Harbers: "Afghaanse vreemdelingen met gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade, kunnen zich in bepaalde gevallen elders in Afghanistan vestigen. Bijvoorbeeld in Kabul. Dit geldt echter niet voor iedereen." Volgens de nieuwe inzichten van diplomaten van buitenlandse zaken is het voor gezinnen met kleine kinderen ondoenlijk om zich in die relatief veilige delen te vestigen.

Risicogroep Harbers wijst erop dat het asielbeleid voor andere Afghanen in stand blijft. Hij gaat ervan uit dat die zich in veel gevallen wel kunnen vestigen in een veilig deel van het land. Diverse groepen blijven wel aangemerkt als 'risicogroep', zoals etnische en religieuze minderheden, homoseksuelen, bekeerlingen en journalisten. Oppositiepartij GroenLinks is blij met de nieuwe koers van het kabinet. Kamerlid Bram van Ojik: "Het is goed dat gezinnen met minderjarige kinderen niet langer worden uitgezet. Maar: we pleitten er al langer voor niemand uit te zetten naar Afghanistan zo lang het zo onveilig blijft. En dat blijven we doen." De staatssecretaris stelt dat geen enkel land in de Europese Unie alle Afghanen bescherming biedt, zoals GroenLinks wil. Uit gegevens van het Europees statistisch bureau, Eurostat, blijkt dat Nederland ongeveer net zoveel Afghanen toelaat als onder meer Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Staatssecretaris Harbers wijst er ook op dat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt dat de situatie in Afghanistan zorgelijk is, maar dat Hof stelt tegelijkertijd dat terugkeer tot de mogelijkheden behoort.

