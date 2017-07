Afghaanse Sesamstraat krijgt 'trotse broer'-pop

De nieuwe oranje pop, Zeerak (‘Slim’), is een bebrild 4-jarig jongetje, dat trots is op zijn oudere zus die naar school gaat. De hoop is dat hij zowel ouders als kinderen zal leren dat ook meisjes zich kunnen ontwikkelen en niet veroordeeld horen te zijn tot het aanrecht. “Het is geweldig om televisie te gebruiken om kinderen iets te leren”, aldus directeur Massood Sanjer van de zender Tolo TV.

Lees verder na de advertentie

In het conservatieve Afghanistan investeren ouders doorgaans meer in hun zoons dan in hun dochters. Slechts 37 procent van de Afghaanse meisjes van 15 tot 24 jaar kan lezen en schrijven, tegen 66 procent van de jongens.

In hoeverre Sesamstraat dit kan veranderen, is afwachten. Slechts 60 procent van de Afghanen heeft toegang tot een televisie. Maar volgens Tolo TV bereikt ‘Baghch-e-Simsim’, zoals het programma lokaal heet, toch heel veel gezinnen. Want van de Afghaanse ouders en kinderen met toegang tot een tv, zou maar liefst 80 procent kijken naar de avonturen van Pino, Elmo en Bert en Ernie. Bovendien wordt Sesamstraat in Afghanistan ook uitgezonden op de radio. Ook reizen de producers met kleine mobiele theaters naar afgelegen dorpen.

Sesamstraat introduceert wel vaker karakters met een bijzondere achtergrond of boodschap. Zo kreeg de Zuid-Afrikaanse versie van de serie in 2002 het karakter Kami, die besmet is met hiv. In de Verenigde Staten woont sinds dit jaar Julia in de beroemdste straat van de wereld. Zij is autistisch.

Lees ook: Autistische Julia in Amerikaanse Sesamstraat is 'herkenbaar'

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.