Advocaat van moordverdachte Thijs H. beklaagt zich over loslippige justitie

Volgens Serge Weening zit zijn cliënt in beperkingen waardoor hij geen enkel contact mag hebben met de buitenwereld. Ook Weening als zijn advocaat mag geen mededelingen doen.

Maar justitie zwijgt niet. Zij maakte afgelopen dagen bekend dat Thijs H. cliënt was van een ggz-instelling. Weening stelt zonder inhoudelijk op de zaak in te gaan, het ‘onbegrijpelijk’ te vinden dat justitie voor de camera wél mededelingen doet. “En dan ook nog zo ongenuanceerd. Zo ontstaat een voedingsbodem voor speculaties, zoals wel is gebleken”, aldus Weening.

Ontsnapt

Volgens dagblad De Limburger wist Thijs H. woensdagochtend van een gesloten afdeling van instelling Mondriaan in Maastricht te ontsnappen. Hij profiteerde van de chaos door een steekincident eerder die ochtend. Hij had zich de avond daarvoor (nadat de lichamen op de heide waren aangetroffen) zelf gemeld bij de instelling en werd opgenomen op de gesloten afdeling.

Volgens de krant zat H. de nacht van dinsdag op woensdag op dezelfde gesloten afdeling toen een 51-jarige psychiatrische patiënt die woensdagochtend vijf mensen verwondde. De consternatie was groot bij Mondriaan na het steekincident, dat iets voor zes uur woensdagochtend plaatsvond: twee medewerkers, een cliënt en de verdachte moesten per ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. Daarna bleek H. te zijn verdwenen.

Onduidelijk is nog of H. bij Mondriaan iets heeft verteld over zijn betrokkenheid bij de drie moorden. Voor opname in de gesloten afdeling is een bevel nodig van de burgemeester. Of dat bevel is gegeven, wilden justitie en de gemeente niet zeggen. Woensdagavond laat werd H. op de openbare weg bij Margraten aangehouden.

De Haagse politie heeft dit weekend meerdere nieuwe tips gekregen na zogenaamd passantenonderzoek in de Scheveningse Bosjes in Den Haag, waar het derde vermeende slachtoffer van Thijs H. viel: een 56-jarige vrouw die net als de andere slachtoffers de hond uitliet.