Advocaat: Uitzetting Howick en Lili is niet aan te vechten

Vorige week besloot de Raad van State dat de kinderen geen recht hebben om in Nederland te blijven. "Ik heb sinds vrijdag goed uitgezocht of er nog mogelijkheden zijn om bij een nog hogere, internationale rechter door te gaan. En helaas kan dat niet. We kunnen de uitzetting niet voorkomen", zei de advocaat tegen het Jeugdjournaal.

Het ligt niet voor de hand dat we tot een ander oordeel komen Staatssecretaris Mark Harbers

Ook van het kabinet hoeven de kinderen, die in Rusland zijn geboren en in Nederland opgegroeid, geen uitgestoken hand te verwachten. De minister heeft altijd de bevoegdheid om alsnog een uitzondering te maken voor een individueel geval, maar de verantwoordelijk staatssecretaris Mark Harbers ziet daartoe geen aanleiding. "Het ligt niet voor de hand dat we tot een ander oordeel komen", zei hij. Dat betekent dat Howick (13) en Lili (12) uiterlijk op 8 september Nederland hebben moeten verlaten.

De broer en zus zeggen verdrietig en boos te zijn. Ze noemen het een angstaanjagende periode. Hun moeder is vorig jaar al uitgezet.

De beslissing van de Raad van State is daarmee het sluitstuk in een lange juridische procedure rond de uitzetting van de kinderen. Volgens de bestuursrechter is er in Armenië voor het gezin geen gevaar voor vervolging of ernstige schade door een onmenselijke behandeling en daarom is er geen reden voor asiel. De kinderen kunnen in Armenië met hun moeder worden herenigd. Als zij niet voor hen kan zorgen, dan zullen instanties de zorg voor de kinderen overnemen, aldus de rechters.

