Advocaat Lili en Howick: Een kinderpardon is het mooiste cadeau dat het CDA de natie kan geven

Het gaat weer ‘relatief goed’ met Lili en Howick. Flip Schüller, hun advocaat, heeft geregeld contact met de kinderen sinds ze in september van staatssecretaris Harbers kregen te horen dat ze toch in Nederland mogen blijven. Sindsdien houdt hij bewust enige afstand, zegt hij.

“Het is niet normaal dat kinderen dagelijks contact hebben met hun advocaat. Nu spreek ik ze eens in de twee, drie weken. En soms is er whatsapp-contact.” De kinderen liggen hem na aan het hart. “Het zijn schatten. Heel lief, maar ook heel volwassen” zegt hij. “Toen ze hoorden dat ze mochten blijven en in het Jeugdjournaal kwamen, zeiden ze als eerste: Harbers, bedankt. Dat is groots, na al deze ellende.”

Het mediacircus dat afgelopen jaar rond de in Nederland opgegroeide Armeense tieners ontstond, kan weinigen zijn ontgaan. Tegen het advies van de Kinderbescherming in besluit de Raad van State in augustus dat Lili en Howick mogen worden uitgezet naar Armenië, waar hun moeder dan al een jaar verblijft. Defence for Children en de Kinderombudsman reageren verontwaardigd, klasgenootjes en demonstranten gaan de straat op.

September 2018, een actie tegen de uitzetting van Howick en Lili in Den Haag. © ANP

Getouwtrek De onrust bereikt een hoogtepunt in september, als blijkt dat de kinderen van huis zijn weggelopen. Kort daarna maakt Harbers onverwachts gebruik van zijn discretionaire bevoegdheid, waardoor de kinderen mogen blijven. Jaren van onzekerheid en juridisch getouwtrek komen daarmee tot een voorlopig einde. Omwille van hun privacy wil Schüller weinig kwijt over hoe het nu met Lili en Howick gaat, behalve dat de tieners bij een pleeggezin wonen en de rust enigszins is teruggekeerd. “Al hebben ze nog altijd één grote vraag: wanneer komt mama?” Die uitspraak van de Raad van State deugde gewoon niet, ik vind dat onverteerbaar Flip Schüller, advocaat Moeder Armina is nog in Armenië, waar ze sinds vorig jaar verblijft na tien jaar te hebben gevochten voor een verblijfsvergunning. Nu Lili en Howick in Nederland mogen blijven, is de kans groot dat zij mag terugkomen naar Nederland: volgens de wet hebben minderjarigen met een verblijfstatus binnen de Europese Unie recht op gezinshereniging. De aanvraag daarvoor loopt nog, laat Armina’s advocaat Patricia Scholtes weten. De wettelijke beslistermijn is drie maanden, en kan met nog eens drie maanden worden verlengd. Een gezamenlijke jaarwisseling zit er dus niet in.

Puur politieke uitspraak Schüller kan zich nog steeds kwaad maken over de zaak. Hij blijft verbolgen over de uitspraak van de Raad van State, die lijnrecht inging tegen het advies van de Kinderbescherming. “Die uitspraak deugde gewoon niet. Dat vind ik onverteerbaar. Ik wil best respect betrachten voor de rechterlijke autoriteiten. Die verdien je met een zorgvuldige motivering waaruit blijkt dat je de belangen van beide partijen hebt meegewogen. Maar dit was een puur politieke uitspraak. De Raad van State heeft zijn eigen reputatie als onafhankelijke rechter ernstig aangetast.” Toch heeft de zaak hem ook iets moois geleerd, zegt Schüller. “Ik zag dat de Nederlandse bevolking door het politieke frame heenkijkt, en meeleeft. Het is speculatie om te zeggen of dat bij Harbers de doorslag gaf. Maar terwijl Rutte bleef herhalen dat je soms hard moet zijn, zei de bevolking: los het op en soms moet je daarbij zacht zijn. Dat is een overwinning van de humaniteit.” Nu is hij ‘juridisch op de achtergrond’ betrokken bij de vierhonderd andere kinderen die in soortgelijke situaties zitten: ze wonen al minstens vijf jaar in Nederland, maar hebben geen verblijfsvergunning. Verdienen zij allemaal een kinderpardon? Ja, vindt Schüller. En, misschien nog belangrijker: laten politici voorkomen dat kinderen vijf jaar of langer in asielprocedures zitten. “Er zijn mogelijkheden om die termijn drastisch te verkorten, maar daarvoor moet je de wel politieke wil hebben. Er moet veel meer capaciteit komen bij de IND. Maar daar wordt sinds Rutte III enorm op bezuinigd.” De bal voor het kinderpardon ligt bij het CDA, zegt Schüller. “Wat moet het toch heerlijk zijn om Sybrand Buma te zijn. Hij heeft de sleutel in handen. Een kinderpardon is het mooiste cadeau dat hij de natie kan geven.”

Kinderpardon In Nederland verblijven ongeveer vierhonderd kinderen van migranten en vluchtelingen die hier zijn geboren of langer dan vijf jaar wonen. In 2012 stemde een meerderheid in de Tweede Kamer voor een kinderpardon voor deze groep. Daarmee leek er een blijvende oplossing te zijn, maar in de praktijk wordt het merendeel van de aanvragen afgewezen. De belangrijkste reden is dat de aanvragers niet voldoen aan het ‘meewerkcriterium’: de plicht om mee te werken aan het eigen vertrek. Uit cijfers van de IND blijkt dat er van de 1360 aanvragen sinds de ingang van de definitieve regeling in 2013, maar zo’n 100 verzoeken zijn ingewilligd. Presentator Tim Hofman haalde dit najaar meer dan 90.000 handtekeningen op voor een petitie voor een kinderpardon. Premier Rutte is echter niet van plan om het kinderpardon te verruimen.

