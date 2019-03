Advocaat Holleeder hakt in op zus Astrid: ‘Ik ben geen psycholoog, maar ik kom uit op PTSS’

Deze theorie, geuit door Holleeders raadsman Sander Janssen, kan niet anders opgevat worden dan een frontale aanval op getuige Astrid. Bewijzen dat Astrid fictie en werkelijkheid door elkaar aan het halen is, leverde Janssen gisteren niet tijdens de 56-ste dag van het monsterproces tegen Willem Holleeder.

De advocaat ziet in Astrids boek Judas en ook tijdens haar verhoren voor de rechtbank voldoende signalen die duiden op PTSS. “Het is gevaarlijk wat ik nu doe, want ik ben geen psycholoog, maar als ik de lijstjes met kenmerken erbij leg, dan kom ik uit op PTSS. En dan kijk ik niet alleen naar haar jeugd maar ook naar de rest van haar leven, een stormachtig bestaan. Ze meldt fysiologische reacties bij moeilijke onderwerpen. Ze heeft een negatieve overtuiging, voelt zich nergens veilig, wel onthecht, is prikkelbaar en heeft woede-uitbarstingen. Ze schrikt al als een motor voorbij rijdt. Een van de kenmerken is dat je geheugen gestoord raakt. Ze ziet overal vals spel in.”

Breken met het dubbelleven

Janssen gaat ervan uit dat Astrid werkelijk denkt dat Willem zijn zwager en mede- Heinekenontvoerder Cor van Hout heeft vermoord, maar dat die gedachte geen grond heeft. De kans is volgens Janssen groot dat Astrid naar de politie is gestapt om tegen haar broer te verklaren omdat ze ‘wilde breken met het dubbelleven dat ze moest leiden’. Dat is een verwijzing naar haar beroep als advocaat en de hand- en spandiensten die ze voor de criminele broer Willem verrichtte.

Wat moet de rechter met een dergelijk verweer? Janssen : “Je kunt het niet bewijzen, ik kan haar niet laten onderzoeken. Dat is nog nooit gebeurd in een strafzaak.” Janssen uit zijn theorie vooral om de rechter er op te wijzen dat Astrids verklaringen lang niet altijd voldoende gewicht hebben voor een veroordeling voor de vijf ten laste gelegde moorden.

Je kunt het niet bewijzen, ik kan haar niet laten onderzoeken. Dat is nog nooit gebeurd in een strafzaak Sander Janssen, advocaat van Willem Holleeder

De verdediging vindt dat er over Willem een verkeerd beeld is geschapen door de zussen Sonja en Astrid. “Het lijkt alsof er sprake is van een aaneenschakeling van ellende in die familie. Maar als je naar tapgesprekken luistert, dan is het lang niet allemaal zo vijandig.” De advocaat wijst ook op de woning die Willem voor zus Sonja regelde, het salaris dat zij kreeg zonder arbeid te hoeven verrichten en de cadeaus die hij voor de kinderen van Sonja kocht.

De zussen hadden er volgens de verdediging ook alle belang bij om Willem als een bruut af te schilderen. Zowel Astrid als Sonja is in het onderzoek genaamd Goudsnip als verdachte van witwassen van de criminele erfenis van Cor van Hout aangemerkt. Dat onderzoek ging over de losgelden uit de ontvoering van biermagnaat Freddy Heineken in november 1983.

De zussen logen daarin over het bestaan van het geld. In werkelijkheid was het losgeld ingezet voor de aankoop van onder meer gokhallen in Amsterdam en prostitutiepanden in Alkmaar. Dat zij logen was uit vrees voor de toorn van Willem, verklaarden zij later. De zussen hadden er zo een belang bij om Willem zo wreed mogelijk af te schilderen.

De verdediging vindt dat de bijdrage van de verklaringen van de zusters aan het bewijs niet al te groot kan zijn. Veel van hun verklaringen over een-op-eengesprekken met Willem bevatten geen directe wetenschap over liquidaties, zo is de opinie van de raadslieden van Holleeder.

Volgende week dinsdag is het vervolg van het pleidooi. De uitspraak is begin juli.