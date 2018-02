Adviesorgaan RVS schaart zich achter vernieuwingsbeweging in de zorg

Het lijkt wel een grote georganiseerde actie van zo’n beetje iedereen die actief is in de Nederlandse gezondheidszorg. Eerder deze week publiceerde brancheorganisatie Actiz een onderzoek over hoe zorg beter kan, kennisinstituut Vilans volgde en vandaag was het de beurt aan adviesorgaan Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Weer een rapport voor in de la?

Dat zou al te cynisch zijn. Als een officieel adviesorgaan voor de regering zich achter de vernieuwingsbeweging in de zorg schaart, krijgen de plannen, noodkreten en alarmbellen van de andere zorgorganisaties meer gewicht.

Regeltjes

De plannen van de afgelopen tijd gaan over ouderen op de spoedeisende hulp, over personeelstekorten in de wijkverpleging of gebrekkige thuiszorg door alle regeltjes. Inhoudelijk verschillen ze, maar de onderliggende boodschap is telkens dezelfde: in de gezondheidszorg dient de mens het systeem in plaats van andersom.

De bestuursvoorzitter van de RVS, Pauline Meurs, overhandigde gisteren een rapport aan de bewindslieden Hugo de Jonge, Bruno Bruins en Paul Blokhuis waaraan indirect duizenden mensen hebben meegeschreven. Want 17.000 patiënten, bestuurders, beleidsmakers, gemeenteambtenaren en zorgprofessionals reageerden op de vraag: wat zou u willen veranderen aan het eigen werk en wat moeten anderen doen? “Wat ik interessant vind”, zegt Meurs, “is dat de reacties niet gaan over stelsels veranderen. Mensen botsen tegen toegangsdrempels, ze raken de weg kwijt in de zorg en de registratielast is enorm. Dat is op te lossen met ideeën die uit de dagelijkse praktijk komen.”

Aan de achterkant mag een systeem best ingewikkeld zijn, zolang de voorkant waar mensen gebruik van maken maar eenvoudig is RVS-voorzitter Pauline Meurs

Dat levert geen hemelbestormende plannen op, maar praktische en uitvoerbare tips. Zoals het idee om met een diëtist boodschappen te doen. Informatie geven in een kantoor werkt niet voor iedereen. Door een keer mee te lopen naar de supermarkt, leerde een cliënt gezond te eten, zo staat in ‘Gezien en gehoord’.