Advies over zzp-verzekering in de maak

Vakbonden, werkgevers en deskundigen zijn bezig met een advies voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. Daar praten ze over in de Sociaal-Economische Raad (Ser), zegt bestuurslid Mariëtte Patijn van FNV. Een ander lastig dossier waar het polderoverleg grote stappen in maakt, is het twee jaar doorbetalen bij ziekte.

Hoe concreet de oplossingen zijn, is niet duidelijk. Maar de FNV heeft voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering van zelfstandigen al redelijk voor ogen wat het moet worden. De vice-voorzitter van de FNV denkt aan een verplicht basispakket net als bij de ziektekostenverzekeringen.

“Datzelfde zou je kunnen doen voor zzp’ers, dat de arbeidsongeschiktheidsverzekering in een soort basispakket wordt opgenomen voor zelfstandigen. Belangrijk is wel dat verzekeraars dan een acceptatieplicht hebben. Anders lukt het niet.”

Concurrentie FNV vindt het van belang dat de 'concurrentie tussen vaste krachten en flexwerkers’ wordt weggenomen, vertelde Patijn afgelopen woensdag tijdens de jaarlijkse presentatie van het arbeidsvoorwaardenbeleid. “Nu zijn veel zzp’ers slechter verzekerd. Ze zijn goedkoper voor werkgevers, wat er toe leidt dat vaste krachten eruit worden gedrukt.” Er zijn, naast slecht verzekerde zzp’ers, meer hete hangijzers op de arbeidsmarkt die een oplossing behoeven Fiscale regelingen als de zelfstandigenaftrek - ooit in het leven geroepen voor de worstelende kleine ondernemer - fungeren als een subsidie voor werkgevers, zegt Patijn. Want werkgevers betalen geen sociale premies voor zzp’ers, maar schepen ze in sectoren als de bouw en de zorg wel af met een laag uurloon, stelt ze. Ook directeur Bas ter Weel van SEO Economisch Onderzoek ziet dat fiscale regelingen voor zzp’ers een perverse werking kunnen hebben. Hij deed er samen met collega’s onderzoek naar en bekeek de economische bijdrage van zelfstandigen. Zijn bevindingen: die bijdrage is gering, 40 procent van de zzp’ers verdient met minder dan 16.500 euro per jaar zo weinig dat ze nauwelijks belasting betalen. Een verschijnsel dat de overheid zorgen baart. Om ervoor te zorgen dat zzp’ers een fatsoenlijk loon af kunnen dwingen, is het verplicht stellen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering een optie, opperde ook Ter Weel vorige week. “Dat zorgt ervoor dat de zzp-tarieven wel omhoog moeten.” Er zijn, naast slecht verzekerde zzp’ers, meer hete hangijzers op de arbeidsmarkt die een oplossing behoeven. Moet er een nieuw sociaal akkoord komen om die vastgeroeste arbeidsmarktmotor weer op gang te krijgen? Absoluut niet, zou FNV-bestuurslid Patijn hebben gezegd. De bond gooide daarmee de deuren dicht naar de werkgevers, volgens de Telegraaf eerder deze week. Dat ligt net iets anders, zegt Patijn. “We zijn niet aan het praten over een nieuw sociaal akkoord. In de Ser hebben we het momenteel over hoe je meer mensen aan een vaste baan kan helpen.” Dat bonden de deur niet dichtgooien, blijkt wel uit hun plan voor de loondoorbetaling bij ziekte waarbij werkgevers twee jaar lang het salaris van een zieke werknemer moeten doorbetalen. Patijn: “Wij zeggen: laten we dat niet alleen bij werkgevers neerleggen”. Ze stelt voor dat uitkeringsinstantie UWV dat op zich gaat nemen. Lees ook: Een nieuwe arts voor de zzp’er, vrijwilliger en mantelzorger

