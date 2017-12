Actiegroepen, vliegroutes en milieurapportage lijken opening Lelystad Airport te vertragen

Dit is echter maar een van de hindernissen die zij moet nemen voordat de regionale luchthaven het te drukke Schiphol kan ontlasten.

Actiegroep Hoog Overijssel gaat ervan uit dat het de minister zelfs nog wel een jaar extra kan kosten en dat Lelystad pas in 2020 open kan, zegt voorzitter Jan Rooijakkers. “De luchtverkeersleiding heeft tijd nodig om de benodigde procedures te doorlopen en de luchtvaartmaatschappijen moeten ruim van tevoren weten wat voor tickets ze vanaf Lelystad kunnen gaan aanbieden. Dat wordt nu wel erg krap.”

Van Nieuwenhuizen neemt meer tijd voor het corrigeren van de zogeheten milieueffectrapportage (mer). Zo’n rapportage is bij dit soort grote projecten verplicht en laat zien wat de mogelijke gevolgen zijn voor het milieu. In het geval van een luchthaven horen daar berekeningen bij, die de geluidsoverlast moeten voorspellen.

De rapportage over luchthaven Lelystad moet worden aangepast omdat er fouten in zitten waardoor de geluidsoverlast te laag wordt ingeschat. Zo werd er voor de horizontale delen van de routes van naderende vliegtuigen uitgegaan van een te lage stuwkracht van de motoren.

Rooijakkers van Hoog Overijssel denkt dat er achter de schermen druk wordt gerekend om de extra geluidsoverlast ‘weg te poetsen’. “Om dat voor elkaar te krijgen gaan ze waarschijnlijk toch hier en daar iets hoger vliegen. Dat is winst voor ons, maar je vraagt je af waarom ze niet eerder tot die conclusie zijn gekomen.”

De druk op minister Van Nieuwenhuizen om met een zorgvuldig afgewogen besluit te komen over de aanvliegroutes is hoog. Vandaar dat de minister tot begin februari de tijd wil nemen om de mer te corrigeren. Daarna moet die nog langs een onafhankelijke commissie die de rapportage zal toetsen. Dat kan nog eens zes weken duren.

Dinsdag gooide de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen, olie op het vuur door zich bij ‘EenVandaag’ kritisch uit te laten over de inspraak bij de besluitvorming over de luchthaven. Burgers zijn volgens hem niet serieus genomen en er te laat bij betrokken.

De discussie over de uitbreiding van de luchthaven, die vakantievluchten moet overnemen van Schiphol, is de afgelopen maanden volledig uit de hand gelopen. Actiegroepen die protesteren tegen de komst van laag overvliegende vliegtuigen en de bijbehorende geluidsoverlast kregen steeds meer de aandacht van media en politici. De controverse nam echt grote vormen aan toen het ministerie in oktober moest toegeven dat er fouten zijn gemaakt bij het opstellen van de mer, nadat actiegroep Hoog Overijssel daarop had gewezen.

Uitstel

Het liefst ziet de actiegroep dat de opening wordt uitgesteld totdat het Nederlandse luchtruim opnieuw is ingedeeld. Dan zijn de lage aanvliegroutes waarschijnlijk niet langer nodig. Nu moeten vliegtuigen laag vliegen omdat het luchtruim bij Lelystad is omgeven door militair luchtruim en het erg druk is door de routes van en naar Schiphol.

Die herindeling van het luchtruim is echter op zijn vroegst klaar in 2023 en daar wil de minister niet op wachten. Meer vertraging bij Lelystad betekent namelijk dat Schiphol geen vakantievluchten kan overhevelen en dus nog krapper in zijn jas komt te zitten. Toch lijken steeds meer politieke partijen wel voorstander te zijn van uitstel.

De opening van luchthaven Lelystad liep al eerder een jaar vertraging op, doordat er vanwege een tekort aan luchtverkeersleiders een achterstand was bij het ontwerpen van de aanvliegroutes.

Lees ook: Onderzoek naar geluidsoverlast Lelystad Airport klopt niet

Lees ook: Burgers werden vergeten bij vliegveld Lelystad