Actiegroep uit Nederland meldt zich in Athene om vluchtelingen over te nemen

Rikko Voorberg van de actiegroep ‘We gaan ze halen’ bracht een brief met een ‘relocatieverzoek’ voor 150 vluchtelingen vanmiddag zelf het parlement binnen. De zestig meegereisde actievoerders vragen of de Griekse regering de vluchtelingen zelf wil selecteren.

Het Nederlands kabinet wees er eerder bij monde van staatssecretaris Mark Harbers (asielzaken) op dat het vervoeren van mensen zonder verblijfsvergunning strafbaar is, en niet zal helpen. De actiegroep wijst erop dat veel minder vluchtelingen dan gepland vanuit Griekenland worden verdeeld over de rest van Europa. Voorberg zei vlak voor vertrek, enkele dagen terug, dat de groep alleen mensen mee zal nemen als Griekenland daarmee instemt.

Gesprek met Tsipras

Voorberg en de zijnen, die vanochtend vroeg aankwamen in Athene, blijven tot Tweede Kerstdag in de Griekse hoofdstad. Ze hebben gevraagd om ‘vijf minuten’ met premier Alexis Tsipras, of met zijn minister voor asielzaken. Er is nog geen toezegging. “De komende 48 uur zijn cruciaal”, zegt Voorberg. “Misschien zou het een wonder zijn als het lukt. Maar een wonder kan gebeuren.”

De actie vanuit Nederland trekt veel aandacht van buitenlandse media: van de New York Times tot en met kranten en radio- en televisiestations in kleinere landen. “Wij vinden het positief dat ook de grootste Griekse televisiezender uitgebreid aandacht aan ons heeft besteed”, zegt Voorberg. “Dat geeft hoop dat er hier bewustzijn ontstaat. En hopelijk ook bij de Nederlandse regering, dat men zich meer moet inzetten voor deze groep vluchtelingen.”