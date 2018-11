Actiebereidheid tijdens de intocht lijkt minder groot dan verwacht

Is het stilte voor de storm, of lijkt de actiebereidheid in beide kampen van de zwartepietendiscussie toch niet zo groot? Actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) riep medestanders op in achttien steden te demonstreren tegen het zwarte uiterlijk van Piet. Daarop kondigden verschillende clubs vóór de zwarte kleur weer tegendemonstraties af. Maar uit een rondgang van Trouw blijkt dat slechts negen van die achttien gemeenten een officiële aanmelding voor een demonstratie hebben binnengekregen.

Op sociale media zeggen hooligans van verschillende voetbalclubs geen ­anti-pie­ten­de­mon­stra­ties te tolereren in hun stad

Alleen de gemeenten Hoorn, Den Helder en Groningen kregen tot nu toe een demonstratieverzoek van zowel anti- als pro-pieten. Hilversum, Eindhoven, Den Haag, Zwolle, Rotterdam en Amstelveen ontvingen alleen een aanmelding van anti-pietdemonstranten. In veel steden moet een demonstratie uiterlijk twee dagen van tevoren worden aangekondigd, in andere zelfs drie.

Dat is de officiële stroom van meldingen, officieus zijn het er meer. Op sociale media zeggen hooligans van verschillende voetbalclubs geen ­anti-pietendemonstraties te tolereren in hun stad. Zo wil de harde kern van NEC-supporters het Kick Out Zwarte Piet in Nijmegen onmogelijk maken, mogelijk gesteund door gelijkgezinden van De Graafschap. Op de facebookpagina Eindhoven Hooligans is veel draagvlak voor een tegendemonstratie in de lichtstad. Ook supporters van Heracles en PEC Zwolle hebben vergelijkbare berichten of ­foto’s van spandoeken online gezet. In Den Helder willen boze inwoners de weg blokkeren voor Kick Out Zwarte Piet, de gemeente is met die mensen in gesprek.

Dreigingsbeeld Edwin Wagensveld van het extreem-rechtse Pegida Nederland laat weten niet te demonstreren. “Wanneer je niet wilt dat KOZP het kinderfeest verderft met demonstraties, moet je zelf ook niet gaan protesteren.” Wel gaat de groep net als vorige jaren verkleed als Zwarte Piet de straat op om pepernoten uit te delen. Daarvoor hoeft ze zich volgens Wagensveld niet aan te melden. “Deze acties komen bij de bevolking zeer goed aan. Zeker als we opduiken in plaatsen waar Zwarte Piet niet meer bij de intocht aanwezig is.” Deze rechts-extremistische clubs winnen aan zelfvertrouwen, stelde Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) Dick Schoof in zijn laatste Dreigingsbeeld uit september. Ze demonstreren sneller in ‘linkse’ steden als Nijmegen en Amsterdam, wat de kans op confrontatie met politieke tegenstanders doet toenemen. On­line-initiatieven als Stop Antifa Terreur en Young Activist Together sporen links-extremisten op en dreigen met geweld tegen hen. Toch komt rechts geweld niet snel uit georganiseerde clubs, stelt de coördinator in een nog recenter rapport over extreemrechts in West-­Europa. Zowel in binnen- als buitenland zijn het vaak snel geradicaliseerde eenlingen.

