Acceptgiro mag blijven

Het gebruik van de acceptgiro, die in 1977 in de vorm van een ponskaart zijn entree maakte in Nederland, daalt al jaren. In 1995 werd de kaart het meest gebruikt: er werden 300 miljoen betalingen mee verricht. In 2013 waren het er 122 miljoen en in 2014 30 miljoen.

In dat laatste jaar werd een nieuwe acceptgirokaart geïntroduceerd (in jargon: de Iban-acceptgiro) met achttien vakjes voor het rekeningnummer. Die introductie was voor veel partijen aanleiding om over te schakelen op een andere vorm van betaling. Vorig jaar werden er 19 miljoen betalingen met acceptgiro’s verwerkt. Het zijn vooral goede-doelenorganisaties en ouderen die de kaart nog relatief vaak gebruiken.

De acceptgiro is wel duurder om te verwerken dan moderne alternatieven als Ideal en automatische incasso.

Duurder Betaling per acceptgiro is, zegt een woordvoerder van Currence, het bedrijf achter de kaart, wel duurder om te verwerken dan moderne alternatieven als Ideal en automatische incasso. De kaarten moeten worden gedrukt en verzonden en bij de verwerking is de kans op fouten groter dan bij andere alternatieve betaalmiddelen. Hoeveel duurder de kaart is, zegt Currence niet te weten. Het besluit om de acceptgiro nog een (onbepaalde) tijd te handhaven is genomen door het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB), waarin aanbieders en gebruikers van betaalmiddelen zitting hebben. Deelnemers aan het MOB zijn onder meer de Nederlandse Vereniging van Banken, de Consumentenbond, de ouderenbond Anbo en MKB Nederland. Zij praten twee keer per jaar onder voorzitterschap van De Nederlandsche Bank over allerhande betaalaangelegenheden.

