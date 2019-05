Abortus in Oklahoma? Dan moet je als vrouw heel sterk in je schoenen staan

Misty durft nog niet zo goed opgelucht te zijn. Ze heeft de ingreep doorstaan, die ongeveer twintig minuten duurde, en ze heeft bovendien alle wachtperiodes, administratieve handelingen en medische formaliteiten doorstaan die de staat Oklahoma verplicht stelt rondom een abortus. Daardoor kostte het bezoek alles bij elkaar ruim vijf uur. Nu is ze uitgeput, en wil ze het liefst naar huis.

Maar de beproeving is nog niet voorbij. Straks moet ze van het terrein van de abortuskliniek rijden, langs de demonstranten die daar vaak de wacht houden. “Ik ben bang dat er mensen tussen staan die mij kennen.” Mocht haar geheim uitlekken, dan heeft ze geen leven meer in het stadje waar ze woont. “Oklahoma is in de Bible Belt. Een abortus betekent een stigma.”

Zelf twijfelde Misty aanvankelijk ook of ze geen zonde beging door haar zwangerschap af te breken. “Ik heb gestudeerd, ik heb een goed inkomen, ik zou voor het kind kunnen zorgen.” Bovendien kwam het allemaal door een stommiteit. Ze is al een paar jaar gescheiden, en kwam een oude liefde van de middelbare school tegen. “Ik ben 37, ik dacht oprecht dat ik helemaal niet meer zwanger kon worden.” Wel dus.

Maar op haar 38ste nog een nieuw leven als alleenstaande moeder beginnen, daar kon ze de kracht niet voor opbrengen. Haar dochter gaat net het huis uit. “Ze gaat in het buitenland werken. Ik had me er zo op verheugd om haar op te zoeken.” Na een paar weken waarin ze in ‘totale schok’ verkeerde, begon ze dus toch maar online te zoeken naar mogelijkheden om een abortus te ondergaan. Veel keus had ze niet. In de hele staat Oklahoma, ruim vier keer zo groot als Nederland, zijn drie klinieken die abortus verzorgen. De kliniek van de organisatie Trust Women in Oklahoma City, waar ze belandde, is de enige die dat doet tot aan de wettelijke limiet van 21 weken.

Galgenhumor

Misty heeft geluk. De demonstranten zijn vroeg naar huis vandaag. Niet dat dat per se een goed teken is, aldus Julie Burkhart, directeur van Trust Women. “Ze zitten nu in het Witte Huis, ze hoeven niet meer de straat op”, lacht ze, met de galgenhumor die wel meer werknemers van de kliniek inzetten om defaitisme af te weren. Niet alleen in het Witte Huis: in veel conservatieve staten in het midden en zuiden van het land is een harde opstelling tegen abortus een vereiste voor Republikeinse politici die verkozen willen worden op lokaal of regionaal niveau.

De laatste rage: ‘hartslagwetten’, die abortus verbieden als er bij de foetus een hartslag te detecteren is. Dat is al na zo’n zes weken, dus zulke wetten zouden in de praktijk betekenen dat veel vrouwen, op het moment dat ze zich beginnen te realiseren dat ze over tijd zijn, al te laat zijn voor een abortus. Mississippi en Ohio namen onlangs zo’n wet aan, in meer dan tien andere staten worden ze nu behandeld.

De behandelkamer in Wichita van abortuskliniek Trust Women. © Seije Slager

Zulke wetten sneuvelen meestal bij de rechter, omdat ze in tegenspraak zijn met ‘Roe versus Wade’, het arrest van het Hooggerechtshof uit 1973 waarmee abortus legaal werd in de Verenigde Staten. Maar ze zijn misschien juist wel bedoeld voor die confrontatie: voorstanders van het recht op abortus houden hun hart vast voor wat er gebeurt als zo’n hartslagwet het tot in het Hooggerechtshof schopt. Daar zijn, na twee benoemingen door president Trump, de conservatieven inmiddels in de meerderheid.

Ook al zou de dreiging van die wet afgewend worden, dan is er nog de enorme hoeveelheid wetten en regeltjes die er de afgelopen decennia bijkwamen, die vrouwen in de praktijk ontmoedigen een abortus te ondergaan, en die het klinieken in de praktijk zeer lastig maken. In sommige staten is nog maar één kliniek over.