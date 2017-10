Abdi Nageeye, een buitengewone Nederlander

Op deze warme zondagochtend buig ik mijn hoofd nederig voor een kleine, snelle loper uit Nijmegen. Zijn naam is Abdi Nageeye en vandaag wil hij het Nederlands record op de marathon verbreken. Om een record te breken moet je wat normaal is negeren. Je moet boven jezelf uitstijgen. Abdi Nageeye is altijd gemotiveerd. Grenzen bestaan voor hem niet.

Toen ik hem voor het eerst op de radio hoorde spreken, deed ik het volume omhoog. Ik wilde niks missen van wat hij zei. Wat ik hoorde was een sportman die zijn hele ziel en zaligheid in zijn sport legt. Hij praat snel en in oneliners. Het gaat over voeding, over de voeten, over de conditie, over hoogtestages en het afzien maar het gaat vooral over geloof in eigen kunnen.

Passie Wat hij vertelt komt voort uit de diepe overtuiging dat door gepassioneerd te vertellen over je sport je als sportman ook beter gaat presteren. Hij loopt zoals hij praat: gedreven. Zijn Nederlands is elektrisch geladen. Geladen met passie. In zijn betoog wordt alleen maar versneld. Het verhaal van Nageeye staat voor de on­waar­schijn­lij­ke reizen die mensen maken om daar te komen waar ze hun talent kunnen ontplooien Bij het 24-kilometerpunt is het nog heel rustig. De roeiboten die over het water van de Amstel scheren, worden gesausd in het nazomerlicht van oktober. Even meen ik dat de tijd stilstaat. Ik praat met een man uit Roosendaal die zijn hardlopende maat opwacht. Een veteraan van dik in de zestig die in zijn klasse Nederlands kampioen wil worden. Een klein gesprek. Aan de overkant – waar het vijftien kilometer punt is – trekt een lange sliert lopers voorbij. Een blauwe kalmte hangt in de lucht. We zijn mensen die wachten op hardlopers. Ik denk aan het onwaarschijnlijke parcours van Abdi Nageeye. Een verhaal dat niet vaak genoeg kan worden naverteld omdat het staat voor de onwaarschijnlijke reizen die mensen maken om daar te komen waar ze hun talent kunnen ontplooien.