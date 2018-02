Ab Spaargaren (1935-2018): een echte pechvogel

Het nog jonge leven van Ab Spaargaren nam op 9 september 1944 een dramatische wending. Op die zaterdag stapte zijn vader in zijn woonplaats Aalsmeer in het boemeltje naar Amsterdam. In het centrum van Amstelveen werd de trein onder vuur genomen door Britse Spitfires. Pa Spaargaren zag en hoorde ze aankomen, stond op en werd vol in de borst getroffen. Hij stierf enkele uren later in het ziekenhuis.

Het was ruim een week vóór de Slag om Arnhem. De geallieerden deden er alles aan om verplaatsingen van Duitse troepen en materieel te voorkomen. De Britse piloten beschouwden het boemeltje kennelijk als verdacht. Het was navrant dat pa Spaargaren door bevriend vuur om het leven kwam; op de kwekerij bij de Westeinderplassen gaf de familie onderdak aan Joodse onderduikers.

Voor Ab was het een groot drama. Hij was stapeldol op zijn vader, hij was z'n beste vriend, met wie hij zeilde op de plassen en met wie hij meerstemmig zong, ze hadden allebei een prachtige stem. Hij was pas negen jaar, maar wel de oudste: z'n zus was drie jaar jonger, en sinds een halfjaar was er nog een tweeling, twee jongetjes. De kostwinner was weggevallen, dus armoe werd troef. Ooms en tantes schoten gelukkig te hulp, de melkboer hoefde niet elke dag boter bij de vis en ma ging een paar dagen in de week uit werken en zei dan tegen Ab en z'n zusje Coby: "Kijk uit dat de tweeling niet verzuipt!" Rond het huis waren veel sloten.

Na de lagere school ging Ab naar de mulo. Met gemak haalde hij het B-diploma, hij kon goed leren. Maar geld voor een vervolgopleiding was er niet, hij moest gaan werken, en werd jongste bediende bij de Coöperatieve Tuinbouwbank. In z'n vrije uren volgde hij de Handelsavondschool. Einzelgänger Ab wilde graag op eigen benen staan en talen leren spreken. Via via kwam hij achter het adres van een kwekerij in Engeland, ten noorden van Londen. Hij was er welkom. Met zijn fiets reed de negentienjarige jongen naar Oostende om daar de ferry te pakken, een kist met z'n spullen zou hem nagestuurd worden.

Na ruim een jaar verkaste Ab naar Frankrijk, en kwam daar eveneens op een kwekerij te werken. Zijn Frans werd net zo vloeiend als het Engels inmiddels was. Bij terugkomst moest hij de militaire dienst in, maar toen hij bij een oefening een geweer met bajonet in z'n handen gedrukt kreeg en die hij in een pop moest prikken, besloot hij dienstweigeraar te worden. Mensen te moeten doden, dat botste met zijn doopsgezinde, pacifistische opvoeding. Zijn vervangende dienstplicht bracht hij door in een werkkamp in Vledder. Daar had hij moeite met de bevelen van zijn meerderen, Ab was namelijk nogal eigenwijs. Hij nam zelfs een keer de benen, helemaal naar Oostenrijk, daar kon hij nuttiger werk doen in een opvangkamp voor Hongaren die na de Russische inval hun land waren ontvlucht. Voor deze desertie moest hij zwaar boeten: hij werd ruim een jaar opgesloten in de strafgevangenis in Leeuwarden.

Toen hij vrijkwam, kreeg hij een baan op een kwekerij in Aalsmeer en trok bij z'n moeder, zusje en broertjes in. Maar met zijn moeder kon hij minder goed overweg dan met zijn vader, het was beter dat hij wegging. Hij verhuisde naar Amsterdam, waar hij een kamer betrok. Korte tijd later huurde hij een klein appartement waar hij vijftig jaar zou blijven wonen.

Tot veler verrassing ging hij in de haven werken. Ab had een groot lichaam en was beresterk, geen boomstam was hem te zwaar. In z'n vrije tijd volgde hij colleges Slavische talen aan de universiteit, hij at daar ook in de mensa. Tentamens mocht hij niet doen, want hij had immers niet de vereiste vooropleiding. Hij genoot van de colleges van professor Bezemer. Taal was zijn ding, dat was wel duidelijk.

Zo kwam hij in contact met het Meertens Instituut dat toen nog het Dialectenbureau heette. Ze hadden wel een studentenbaantje voor hem. Met medewerkers trok hij de provincie in en ook naar België en Frans-Vlaanderen en zorgde ervoor dat de gesprekken met lokale mensen, in het plaatselijke dialect én de volksliedjes goed op de band kwamen te staan; die tikte hij vervolgens op het bureau uit, altijd even secuur.