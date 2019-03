Aanzetten tot geweld tegen Baudet? ‘Wilders is voor minder veroordeeld’

‘Waar is Volkert?’, twitterde een universitair docent na de overwinning van Thierry Baudet. “Als je Thierry dood wilt schieten zeg dan ‘paf’”, riep een demonstrante dit weekeinde. Zijn dat doodsbedreigingen of aanzetten tot geweld, en is het dus strafbaar? De weg naar vervolging kent vier hobbels en een extra hulproute.

Lees verder na de advertentie

1. Aangifte Voelt degene tegen wie de opmerking is gericht zich inderdaad bedreigd en doet hij aangifte? Justitie kan zelf beslissen dat uitspraken erg genoeg zijn om een strafonderzoek te openen. Maar een aangifte helpt wel. Zoals het Openbaar Ministerie al aangaf, zal die klacht grondig worden bestudeerd om te kijken of er een zaak is. Grondiger dan bij het eerste onderzoek dat de aanklagers deed concluderen er voorlopig geen strafzaak in te zien. Dat had ook te maken met de volgende hobbel:

2. Tekst Het zijn ‘smakeloze’ uitlatingen zoals het OM al aangaf in het geval van de verwijzing naar Volkert van der G., de moordenaar van Pim Fortuyn. “Ze passen in de verharding van het maatschappelijk debat”, zegt ook strafrechtadvocaat Joris van ’t Hoff, die met zijn eigen Tilburgse kantoor VTH Advocatuur regelmatig mensen bijstaat die worden vervolgd vanwege een bedreiging. “Maar als je naar de tekst kijkt, is het maar de vraag of het om een doodsbedreiging gaat. Ook de uitspraak over dat schieten.” De oproep is immers om ‘paf’ te zeggen. “Dat zou ik ook niet kwalificeren als een bedreiging, maar wel eerder als een oproep tot geweld”, zegt Van ’t Hoff. Beide uitspraken lijken hem ‘op het randje’. Over ‘doodschieten’ en ‘paf’ moet het OM nog beslissen. “Er zit wel een duidelijke geweldcomponent in”, zegt Van 't Hoff.

3. Uitvoering De mensen die Van ’t Hoff verdedigt hebben meestal iets gezegd in de privésfeer. Zoals de man die bij een hoogopgelopen ruzie zijn buurman roept ‘ik hak je kop eraf’. “Die zaken neemt het Openbaar Ministerie meestal erg serieus”, zegt de advocaat. “Als er een betrouwbare getuige is, wordt het meestal een zaak. Ook al vraag ik mij soms af of vervolging wel echt nodig is.” Of de boze man inderdaad de kop van zijn buurman eraf hakt is nog maar de vraag. “Er was ooit iemand die in een dwangbuis zat en dreigde een handgranaat te gooien”, noteert de Tilburgse advocaat. “Het was overduidelijk dat dit dreigement niet kon worden uitgevoerd.” Geen veroordeling voor bedreiging dus. Een zelfde bezwaar ziet hij ook nu oprijzen. “Het lijkt weinig realistisch dat men gaat handelen naar deze woorden. De opmerkingen zijn nogal onsamenhangend en lijken daarom moeilijk serieus te nemen. Bij de vraag of iemand op Thierry Baudet wil schieten, ligt dat wel wat zwaarder voor wat betreft het aanzetten tot geweld. Wilders is voor minder vervolgd en veroordeeld.”

4. Opwelling Als de cliënten van de strafrechtadvocaat toch voor de rechter komen en de eerste drie hobbels tot een veroordeling zijn genomen, is nog een ander verweer mogelijk. Van ’t Hoff: “Vaak uiten mensen een bedreiging in een emotionele opwelling.” Zijn ze eenmaal bij zinnen gekomen, dan zouden ze die bedreiging nooit uitvoeren. Dat klinkt allemaal mooi, maar het is dan wel aan de ‘bedreiger’ om te bewijzen dat hij of zij echt even buiten zinnen was. De universitair docent, die zich zat op te vreten achter zijn computer en die inmiddels al excuses heeft aangemaakt, heeft op dit punt waarschijnlijk een sterker verweer dan de demonstrante, verwacht Van ’t Hoff.

Hulproute Als het Openbaar Ministerie in een van de vier vorige hobbels reden ziet om niet te vervolgen, heeft Baudet nog een extra mogelijkheid als hij er toch een zaak van wil maken. Langs een zogeheten ‘artikel 12’ procedure kan hij een gerechtshof vragen om de officier van justitie op te dragen alsnog een strafonderzoek in te stellen. Die omweg is lang niet altijd succesvol, maar leidde voor zijn politieke rivaal Geert Wilders juist wel tot vervolging na diens ‘minder Marokkanen-uitspraak’.

Lees ook: