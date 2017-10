Aantal ouderen met een betaalde baan groeide fors

De samenleving vergrijst, maar de werkvloer vergrijst nog meer. Werd in 2003 nog ruim 10 procent van de banen ingevuld door 55-plussers, in 2016 was dat aandeel al bijna verdubbeld naar 20 procent. Dat blijkt uit een analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat de positie van de oudere werknemer onderzocht.

Van de 4 miljoen 55- tot 75-jarigen in 2016 hadden er bijna 1,6 miljoen een betaalde baan, zo stelt het CBS. Het aandeel werkenden lag met 39,7 procent een stuk hoger dan de 27,2 procent die in 2003 nog werkte in deze leeftijdscategorie. Dat effect is deels te verklaren door de vergrijzing: in 2003 telde de groep 55- tot 75-jarigen met drie miljoen nog een miljoen minder mensen dan in 2016. Maar de arbeidsparticipatie is dus ook flink gestegen.